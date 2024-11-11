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«Хорошая была империя, но распалась». Сибскана о победе «Амкала» над 2Drots

Сибскана высказался о победе «Амкала» над 2Drots в финале Winline Кубка МФЛ.

«Много мыслей было. Была жесткая уверенность в пацанах, в себе, в тренерском штабе.

Что я говорил в начале года? Хорошая была империя, но распалась. Если кому-то кажется, что это громкие слова и финал – это не так уж и плохо, нужно глубже анализировать ситуацию. Финалов может быть много, а титулы важнее. Этот титул самый важный потому что самая большая конкуренция.

Конечно, респект 2Drots за титулы, которые были в первых сезонах. Они не пропадают с радаров. Но это уже история. Сейчас уже идет перестройка. Я не хотел, чтобы так было с 2Drots. Но вот так получить окончательную трещину, на этом стадионе», – сказал Сибскана.

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене» 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «РБ Спорт»
logoАмкал
logo2Drots
logoАндрей Сибскана
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
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