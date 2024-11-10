Кто принес «Амкалу» первый трофей за три года? 19 важных персонажей

Викинг и звезда молодежки «Динамо».

Это случилось – «Амкал» обыграл 2Drots (0:0; Б7:6) в финале Winline Кубка Медиалиги и выиграл первый трофей за три года. Да-да, последним был Московский Кубок Селебрити – побеждали еще в 2021-м.

Знакомимся с теми, кто принес «Амкалу» такой долгожданный титул.

Максим Швагирев, вратарь. 10 матчей, 4 пропущенных

Пришел в «Амкал» из «Родины Медиа» в начале 2024-го. По ходу пятого сезона делил позицию основного вратаря с Владимиром Мухином, но летом клуб решил, что два сильных голкипера не нужны. В финале Швагирев потащил опасные удары от Скоропупа и Сэмио, а еще отбил послематчевый буллит. Именно ему Василий Маврин отдал 100 тысяч – приз лучшему игроку финала.

Владимир Оленченко, правый защитник. 10 матчей

Основной правый защитник. В 2023-м выигрывал с «Родиной Медиа» третий сезон Медиалиги, а в начале 2024-го по приглашению Сослана Гатагова перешел в «Амкал». Здесь быстро стал основным, вытеснив в запас любимца болельщиков Кузю.

Оленченко ведет англоязычный ютуб-канал с тренировками по воркауту – там больше 150 тысяч подписчиков.

Руслан Имаев, центральный защитник. 10 матчей, 1 гол

Капитан и лидер «Амкала». Перешел в клуб из «Зоркого» весной 2023-го, с тех пор постоянно играет в центре обороны. За густую рыжую бороду получил прозвище Викинг.

В Кубке Медиалиги был железным игроком старта и помог «Амкалу» стать наименее пропускающей командой – 4 гола в 10 матчах . В финале не забил послематчевый буллит, но партнеры выручили.

Илья Скроботов, центральный защитник. 10 матчей

Партнер Имая по центру обороны. Воспитанник «Зенита», дебютировал за клуб в 17 лет (на тот момент еще учился в школе) и получал комплименты от Роберто Манчини. Дальше было два разрыва крестообразных связок, и весной 2024-го Скробот оказался в «Амкале». Здесь он железно основной – начал в старте все 10 матчей Кубка Медиалиги.

Арсений Левшук, левый защитник. 10 матчей, 2 ассиста

Воспитанник «Спартака», хотя в первой команде не играл. Зато участвовал в матче против запасных сборной Франции, в ходе которого Сидибе сломал ему нос.

В «Амкал» пришел в 2021-м и быстро стал одним из важнейших игроков – например, через год получил приз защитнику года в медиафутболе. Левшук – одновременно надежный и забивной левый защитник. В Кубке Лиги он начал в старте девять матчей из 10 и отдал две голевые.

Василий Маврин, центральный полузащитник. 10 матчей, 2 гола, 3 ассиста

Главная звезда «Амкала» и один из лучших игроков. У Маврина нет матчей на профессиональном уровне, а в «Амкал» он пришел в 2020-м как тренер – но быстро стал игроком. В 2023-м Маврин ушел из «Амкала», выиграл чемпионство с «Титаном», а в начале 2024-го внезапно вернулся.

В Кубке Лиги Маврин был одним из важнейших игроков. В начале финала получил травму и даже мог закончить матч – это ощущалось как трагедия. Василий получил приз лучшему игроку финала и претендует на квартиру в Баку – ее получит MVP полуфиналов и финала.

Артур Рябокобыленко, центральный полузащитник. 10 матчей, 1 гол

Перешел в «Амкал» перед стартом пятого сезона Медиалиги и проделал путь от мема со смешной фамилией до важнейшего игрока. Артур начал в старте все 10 матчей Кубка Лиги, его игру хвалила половина комьюнити: от Станислава Минина и Дмитрия Егорова до Александра Дорского.

Евгений Маричев, опорный полузащитник. 10 матчей

Воспитанник «Локомотива». В медиафутбол пришел летом 2023-го – вместе с Имаем сменил «Зоркий» на «Амкал». Гениально играл при Сослане Гатагове – два гола и три ассиста в пятом сезоне Медиалиги. В Кубке Лиги был основным опорником – начал в старте девять матчей из 10.

В финале Маричев получил травму еще в первом тайме – не исключено, что поэтому 2Drots провели так много атак.

Сибскана, опорный полузащитник. 2 матча

Легенда «Амкала» и лидер раздевалки. Почти в 40 лет Сибскана редко играет (в Кубке Лиги – только два матча), но по-прежнему ментальный лидер и главный по трэштоку. А еще пробует себя в новых видах спорта – в начале 2024-го сразился с президентом «Броуков» Райзеном в октагоне.

В финале Сибскана не появился на поле, зато после игры – качественно поджег: «Победили «дротов» в буллитах, их сильном оружии. Так свергаются короли» .

Евгений Назаров, центральный полузащитник. 8 матчей, 2+1

Воспитанник «Краснодара», делал три захода в «Амкал». В последний раз вернулся летом 2024-го: его брали ради «Банки», но из-за травм Товмасяна и Дубчака он вернулся в «Амкал». Назаров сыграл во всех 10 матчах Кубка Лиги благодаря универсализму: формально он опорник, но может закрыть почти любую позицию – например, против «Космоса» играл левым защитником.

Хайлайт в Кубке Лиги: гол красным мячом в ворота Lotus, благодаря которому «Амкал» отыгрался с 0:1.

Давид Папикян, атакующий полузащитник. 5 матчей, 1 гол, 1 ассист

Бывший хавбек «Чайки» и «Амкара» присоединился к «Амкалу» по ходу Кубка Лиги. И сразу усилил: начал в старте все матчи, отдал голевую в важной игре с «Броуками» в группе (2:1) открыл счет в полуфинале с «Титаном» (3:1).

Кстати, отец Давида тоже связан с футболом – работает помощником Осинькина в тренерском штабе «Крыльев».

Давид Агекян, крайний нападающий. 10 матчей, 2 гола, 3 ассиста

Джокер «Амкала». Давид почти всегда выходит на замену (в Кубке Лиги начал в старте лишь два матча из 10), но приносит пользу. Против DMedia забил один из самых красивых голов сезона – эффектно закрутил в дальний.

Пича, крайний нападающий. 9 матчей, 3 гола, 4 ассиста

Один из лучших игроков «Амкала». Пича – воспитанник «Химок», в медиафутболе с 2023-го. Выигрывал чемпионство с «Родиной Медиа», и в начале 2024-го двинул в «Амкал». Кажется, что пятый сезон Пича потратил на притирку к новой команде, а полноценно раскрылся при Панове. В Кубке Лиги Пича был близок к тому, что стать лучшим по голам (3) и ассистам (4). А еще забивал супергол Lit Energy.

Анатолий Катрич, крайний полузащитник. 9 матчей, 2 гола

Многие помнят Катрича по молодежке «Динамо». С 2011 по 2015 он трижды выигрывал молодежный чемпионат, наколотил 16 мячей и входил в топ-3 бомбардиров сезона-2014/15. Затем перебрался в основную команду: пережил падение в ФНЛ и возвращение в Премьер-лигу.

В медиафутболе оказался в 2022-м, когда «Амкал» усиливался перед вторым сезоном Медиалиги. В Кубке Лиги Катрич начинал в старте, но по ходу турнира переехал в запас и в финале не появился на поле. Но все равно набрал в Кубке два ассиста.

Антон Чужой, крайний полузащитник. 3 матча

Легенда «Амкала», в клубе с 2020-го. Тогда Антон был одним из первых профи : разрывал левый фланг, выглядел Месси на фоне блогеров и забил важнейший гол в финале МКС-2021 – он принес «Амкалу» первый трофей.

В новой реальности медиафутбола Антону не нашлось места, постепенно он перебрался в глубокий запас. Кубок Медиалиги Антон начал в «Банке», но главный тренер Виталий Панов поверил в него и вернул из аренды. В Кубке России Чужой проявил себя – заработал пенальти с «Космосом». В Кубке Лиги похуже – только три матча и небольшие минуты. И все-таки Чужой – важная связь с «Амкалом» прошлого и один из немногих в этом составе, кто выигрывал МКС-2021.

Дмитрий Ефремов, крайний полузащитник. 9 матчей, 4 гола, 2 ассиста

Игрок с очень большим профессиональным бэкграундом. Поиграл с топ-составом ЦСКА в Лиге чемпионов, в Чехии, в «Оренбурге». Летом 2024-го Ефремов оказался в «Амкале» – по наводке другого бывшего профи Анатолия Гасилина. Ефремов – игрок обоймы, начал со скамейки половину матчей Кубка. Но очень важный игрок обоймы: набрал четыре гола и два ассиста.

В финале Ефремов тоже стартовал со скамейки: отыграл 75 минут грязного времени и не забил послематчевый буллит.

Степан Костюков, нападающий. 8 матчей, 3 гола и 3 ассиста

Бывший форвард «Строгино», «Черноморца» и владимирского «Торпедо» (вся карьера – во Второй лиге) начал тренироваться с «Амкалом» перед пятым сезоном Медиалиги. Костюков не убедил, поэтому в заявку на сезон его не включили. Степан не сдался, продолжил тренировки, и после пятого тура (в окно дозаявок) его взяли.

В итоге Костюков стал важнейшим форвардом «Амкала». Забил три в МФЛ-5, четыре – в Кубке России (был даже в топ-3 бомбардиров) и еще три – в Кубке Медиалиги. 2024-й был небогат на классных форвардов, и у Костюкова отличные шансы стать лучшим на этой позиции по итогам года.

Виталий Панов, главный тренер

Панов пришел в «Амкал» в августе 2024-го. Никогда раньше не работал в медиафутболе, много тренировал в Первой и во Второй лиге. С первых же тренировок его сравнивали с Денисом Зубко – легендарным тренером «Амкала». Между ними и правда есть что-то общее – Панов вернул в «Амкал» дружелюбный вайб и стал для игроков кем-то вроде отца. Но и мотивирует он на уровне .

Панов – всего лишь второй тренер «Амкала», выигрывавший с клубом трофей. Первый – как раз Зубко. Еще с Пановым «Амкал» повторил рекорд Кубка России для медиакоманд – 1/32 финала.

Герман Эль Класико, президент

Президент «Амкала» и создатель всего медиафутбола, который был до Медиалиги.

Осенью 2022-го Герман принял странное решение – уволил Дениса Зубко, любимца фанатов и команды, победителя МКС. В «Амкале» началось смутное время: клуб искал себя, перебирал тренеров, расставался с медийными старичками и не мог выиграть трофей. Пиком депрессии стала осень 2023-го и вылет в 1/4 от Fight Nights. После него Герман решился на нетипичный шаг и пригласил авторитарного Сослана Гатагова – но и он ушел через полгода. Зато сработало совсем неочевидное решение – позвать бывшего тренера «Волгаря» и «Челябинска».

«Все растворилось, – ликовал Эль Класико после финала. – Весь ###### [гребаный] груз на мне и игроках. 2,5 года мы не могли это сделать! Мы переступили эту черту! В этой Медиалиге мы ######### [победили] всех! Просто по очереди за все те года, которые были!»

Кажется, Герман как никто другой заслужил этот трофей.

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