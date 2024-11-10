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Кто принес «Амкалу» первый трофей за три года? 19 важных персонажей

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Викинг и звезда молодежки «Динамо».

Это случилось – «Амкал» обыграл 2Drots (0:0; Б7:6) в финале Winline Кубка Медиалиги и выиграл первый трофей за три года. Да-да, последним был Московский Кубок Селебрити – побеждали еще в 2021-м.

Знакомимся с теми, кто принес «Амкалу» такой долгожданный титул.

Максим Швагирев, вратарь. 10 матчей, 4 пропущенных

Пришел в «Амкал» из «Родины Медиа» в начале 2024-го. По ходу пятого сезона делил позицию основного вратаря с Владимиром Мухином, но летом клуб решил, что два сильных голкипера не нужны. В финале Швагирев потащил опасные удары от Скоропупа и Сэмио, а еще отбил послематчевый буллит. Именно ему Василий Маврин отдал 100 тысяч – приз лучшему игроку финала.

Владимир Оленченко, правый защитник. 10 матчей

Основной правый защитник. В 2023-м выигрывал с «Родиной Медиа» третий сезон Медиалиги, а в начале 2024-го по приглашению Сослана Гатагова перешел в «Амкал». Здесь быстро стал основным, вытеснив в запас любимца болельщиков Кузю.

Оленченко ведет англоязычный ютуб-канал с тренировками по воркауту – там больше 150 тысяч подписчиков.

Руслан Имаев, центральный защитник. 10 матчей, 1 гол

Капитан и лидер «Амкала». Перешел в клуб из «Зоркого» весной 2023-го, с тех пор постоянно играет в центре обороны. За густую рыжую бороду получил прозвище Викинг.

В Кубке Медиалиги был железным игроком старта и помог «Амкалу» стать наименее пропускающей командой – 4 гола в 10 матчах. В финале не забил послематчевый буллит, но партнеры выручили. 

Илья Скроботов, центральный защитник. 10 матчей

Партнер Имая по центру обороны. Воспитанник «Зенита», дебютировал за клуб в 17 лет (на тот момент еще учился в школе) и получал комплименты от Роберто Манчини. Дальше было два разрыва крестообразных связок, и весной 2024-го Скробот оказался в «Амкале». Здесь он железно основной – начал в старте все 10 матчей Кубка Медиалиги.

Арсений Левшук, левый защитник. 10 матчей, 2 ассиста

Воспитанник «Спартака», хотя в первой команде не играл. Зато участвовал в матче против запасных сборной Франции, в ходе которого Сидибе сломал ему нос.

В «Амкал» пришел в 2021-м и быстро стал одним из важнейших игроков – например, через год получил приз защитнику года в медиафутболе. Левшук – одновременно надежный и забивной левый защитник. В Кубке Лиги он начал в старте девять матчей из 10 и отдал две голевые.

Василий Маврин, центральный полузащитник. 10 матчей, 2 гола, 3 ассиста

Главная звезда «Амкала» и один из лучших игроков. У Маврина нет матчей на профессиональном уровне, а в «Амкал» он пришел в 2020-м как тренер – но быстро стал игроком. В 2023-м Маврин ушел из «Амкала», выиграл чемпионство с «Титаном», а в начале 2024-го внезапно вернулся.

В Кубке Лиги Маврин был одним из важнейших игроков. В начале финала получил травму и даже мог закончить матч – это ощущалось как трагедия. Василий получил приз лучшему игроку финала и претендует на квартиру в Баку – ее получит MVP полуфиналов и финала.

Артур Рябокобыленко, центральный полузащитник. 10 матчей, 1 гол

Перешел в «Амкал» перед стартом пятого сезона Медиалиги и проделал путь от мема со смешной фамилией до важнейшего игрока. Артур начал в старте все 10 матчей Кубка Лиги, его игру хвалила половина комьюнити: от Станислава Минина и Дмитрия Егорова до Александра Дорского.

Евгений Маричев, опорный полузащитник. 10 матчей

Воспитанник «Локомотива». В медиафутбол пришел летом 2023-го – вместе с Имаем сменил «Зоркий» на «Амкал». Гениально играл при Сослане Гатагове – два гола и три ассиста в пятом сезоне Медиалиги. В Кубке Лиги был основным опорником – начал в старте девять матчей из 10.

В финале Маричев получил травму еще в первом тайме – не исключено, что поэтому 2Drots провели так много атак.

Сибскана, опорный полузащитник. 2 матча

Легенда «Амкала» и лидер раздевалки. Почти в 40 лет Сибскана редко играет (в Кубке Лиги – только два матча), но по-прежнему ментальный лидер и главный по трэштоку. А еще пробует себя в новых видах спорта – в начале 2024-го сразился с президентом «Броуков» Райзеном в октагоне.

В финале Сибскана не появился на поле, зато после игры – качественно поджег: «Победили «дротов» в буллитах, их сильном оружии. Так свергаются короли».

Евгений Назаров, центральный полузащитник. 8 матчей, 2+1

Воспитанник «Краснодара», делал три захода в «Амкал». В последний раз вернулся летом 2024-го: его брали ради «Банки», но из-за травм Товмасяна и Дубчака он вернулся в «Амкал». Назаров сыграл во всех 10 матчах Кубка Лиги благодаря универсализму: формально он опорник, но может закрыть почти любую позицию – например, против «Космоса» играл левым защитником.

Хайлайт в Кубке Лиги: гол красным мячом в ворота Lotus, благодаря которому «Амкал» отыгрался с 0:1.

Давид Папикян, атакующий полузащитник. 5 матчей, 1 гол, 1 ассист

Бывший хавбек «Чайки» и «Амкара» присоединился к «Амкалу» по ходу Кубка Лиги. И сразу усилил: начал в старте все матчи, отдал голевую в важной игре с «Броуками» в группе (2:1) открыл счет в полуфинале с «Титаном» (3:1).

Кстати, отец Давида тоже связан с футболом – работает помощником Осинькина в тренерском штабе «Крыльев».

Давид Агекян, крайний нападающий. 10 матчей, 2 гола, 3 ассиста

Джокер «Амкала». Давид почти всегда выходит на замену (в Кубке Лиги начал в старте лишь два матча из 10), но приносит пользу. Против DMedia забил один из самых красивых голов сезона – эффектно закрутил в дальний.

Пича, крайний нападающий. 9 матчей, 3 гола, 4 ассиста

Один из лучших игроков «Амкала». Пича – воспитанник «Химок», в медиафутболе с 2023-го. Выигрывал чемпионство с «Родиной Медиа», и в начале 2024-го двинул в «Амкал». Кажется, что пятый сезон Пича потратил на притирку к новой команде, а полноценно раскрылся при Панове. В Кубке Лиги Пича был близок к тому, что стать лучшим по голам (3) и ассистам (4). А еще забивал супергол Lit Energy.

Анатолий Катрич, крайний полузащитник. 9 матчей, 2 гола

Многие помнят Катрича по молодежке «Динамо». С 2011 по 2015 он трижды выигрывал молодежный чемпионат, наколотил 16 мячей и входил в топ-3 бомбардиров сезона-2014/15. Затем перебрался в основную команду: пережил падение в ФНЛ и возвращение в Премьер-лигу.

В медиафутболе оказался в 2022-м, когда «Амкал» усиливался перед вторым сезоном Медиалиги. В Кубке Лиги Катрич начинал в старте, но по ходу турнира переехал в запас и в финале не появился на поле. Но все равно набрал в Кубке два ассиста.

Антон Чужой, крайний полузащитник. 3 матча

Легенда «Амкала», в клубе с 2020-го. Тогда Антон был одним из первых профи: разрывал левый фланг, выглядел Месси на фоне блогеров и забил важнейший гол в финале МКС-2021 – он принес «Амкалу» первый трофей.

В новой реальности медиафутбола Антону не нашлось места, постепенно он перебрался в глубокий запас. Кубок Медиалиги Антон начал в «Банке», но главный тренер Виталий Панов поверил в него и вернул из аренды. В Кубке России Чужой проявил себя – заработал пенальти с «Космосом». В Кубке Лиги похуже – только три матча и небольшие минуты. И все-таки Чужой – важная связь с «Амкалом» прошлого и один из немногих в этом составе, кто выигрывал МКС-2021.

Дмитрий Ефремов, крайний полузащитник. 9 матчей, 4 гола, 2 ассиста

Игрок с очень большим профессиональным бэкграундом. Поиграл с топ-составом ЦСКА в Лиге чемпионов, в Чехии, в «Оренбурге». Летом 2024-го Ефремов оказался в «Амкале» – по наводке другого бывшего профи Анатолия Гасилина. Ефремов – игрок обоймы, начал со скамейки половину матчей Кубка. Но очень важный игрок обоймы: набрал четыре гола и два ассиста.

В финале Ефремов тоже стартовал со скамейки: отыграл 75 минут грязного времени и не забил послематчевый буллит.

Степан Костюков, нападающий. 8 матчей, 3 гола и 3 ассиста

Бывший форвард «Строгино», «Черноморца» и владимирского «Торпедо» (вся карьера – во Второй лиге) начал тренироваться с «Амкалом» перед пятым сезоном Медиалиги. Костюков не убедил, поэтому в заявку на сезон его не включили. Степан не сдался, продолжил тренировки, и после пятого тура (в окно дозаявок) его взяли.

В итоге Костюков стал важнейшим форвардом «Амкала». Забил три в МФЛ-5, четыре – в Кубке России (был даже в топ-3 бомбардиров) и еще три – в Кубке Медиалиги. 2024-й был небогат на классных форвардов, и у Костюкова отличные шансы стать лучшим на этой позиции по итогам года.

Виталий Панов, главный тренер

Панов пришел в «Амкал» в августе 2024-го. Никогда раньше не работал в медиафутболе, много тренировал в Первой и во Второй лиге. С первых же тренировок его сравнивали с Денисом Зубко – легендарным тренером «Амкала». Между ними и правда есть что-то общее – Панов вернул в «Амкал» дружелюбный вайб и стал для игроков кем-то вроде отца. Но и мотивирует он на уровне.

Панов – всего лишь второй тренер «Амкала», выигрывавший с клубом трофей. Первый – как раз Зубко. Еще с Пановым «Амкал» повторил рекорд Кубка России для медиакоманд – 1/32 финала.

Герман Эль Класико, президент

Президент «Амкала» и создатель всего медиафутбола, который был до Медиалиги. 

Осенью 2022-го Герман принял странное решение – уволил Дениса Зубко, любимца фанатов и команды, победителя МКС. В «Амкале» началось смутное время: клуб искал себя, перебирал тренеров, расставался с медийными старичками и не мог выиграть трофей. Пиком депрессии стала осень 2023-го и вылет в 1/4 от Fight Nights. После него Герман решился на нетипичный шаг и пригласил авторитарного Сослана Гатагова – но и он ушел через полгода. Зато сработало совсем неочевидное решение – позвать бывшего тренера «Волгаря» и «Челябинска».

«Все растворилось, – ликовал Эль Класико после финала. – Весь ###### [гребаный] груз на мне и игроках. 2,5 года мы не могли это сделать! Мы переступили эту черту! В этой Медиалиге мы ######### [победили] всех! Просто по очереди за все те года, которые были!»

Кажется, Герман как никто другой заслужил этот трофей.

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logoАмкал
logoWinline Кубок Медиалиги
logoДавид Папикян
logoАртур Рябокобыленко
logoАнтон Чужой
logoИлья Скроботов
logoГерман Эль Класико
logoЕвгений Назаров 1997
logoВасилий Маврин
logoМаксим Швагирев
logoДавид Агекян
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logoАрсений Левшук
logoВиталий Панов
logoЕвгений Маричев
logoСтепан Костюков
logoРуслан Имаев
logoАнатолий Катрич
logoВладимир Оленченко
logoАндрей Сибскана
logoДмитрий Ефремов