Максим Данилин перешел из «БроукБойз» в ФК «10»
Нападающий «БроукБойз» Максим Данилин перешел в ФК «10».
Данилин перешел в «БроукБойз» перед пятым сезоном Winline Медиалиги. Сыграл 10 матчей и отличился 3 голевыми передачами.
В Кубке Лиги форвард провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
ФК «10» Азамата Мусагалиева по итогам регулярного чемпионата Кубка Лиги занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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