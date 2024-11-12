Максим Данилин перешел из «БроукБойз» в ФК «10»

Нападающий «БроукБойз» Максим Данилин перешел в ФК «10».

Данилин перешел в «БроукБойз» перед пятым сезоном Winline Медиалиги. Сыграл 10 матчей и отличился 3 голевыми передачами.

В Кубке Лиги форвард провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

ФК «10» Азамата Мусагалиева по итогам регулярного чемпионата Кубка Лиги занял в таблице 11-е место и досрочно выбыл из борьбы. В плей-офф пробились первые 10 команд.