«Просто переехали вас».

Игрокам ФК «10» показали негативные комментарии болельщиков. Так мотивировали перед матчем с «БроукБойз» в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.

«Азамат вложил много денег, а они ходят и угарают». Что писали фанаты?

«Десятка» и «Броуки» рубятся в третий раз за четыре месяца. В июне «10» проиграли в группе Медиалиги – 1:3. В середине сентября команды встретились в 4-м туре Кубка Медиалиги – и снова поражение ФК «10» (0:2). В Кубке пары формируются перед каждым туром, исходя из результатов прошлого: «БроукБойз» и «Десятке» выпало играть снова уже через неделю.

В клубе явно не хотели третьего поражения, поэтому устроили для игроков мотивацию: в раздевалке перед матчем показали комментарии болельщиков после прошлой неудачи.

Полное видео появилось в телеграм-канале клуба: «Сегодня особенная установка перед выходом на поле». Выглядит эффектно: комментарии крупно выводятся с помощью проектора, а читают их хорошо поставленным голосом.

● «Прошлая игра с «Броуками» была точь-в-точь такая же – катание ваты и ноль моментов».

● «Снова «БроукБойз» выиграли тактически. Просто переехали вас. Через неделю будет такая же хрень».

● «Они не понимают, за что борются. Азамат [президент клуба] вложил в «10» много денег, а они ### пинают: ходят и угарают».

● «Чисто наемники. Никто из ФК «10» не проявил характер. Приходят заработать бабки свалить».

Игроки внимательно слушали.

После этого показали фрагмент из ютуб-шоу Дмитрия Егорова, президента «БроукБойз»: «Какая команда чемпион Медиалиги? Какая команда самая сильная? И какая команда им [ФК «10»] вообще ничего не дала сделать? Мы должны выигрывать лигу с запасом в этом году» .

После слово взял главный тренер ФК «10» Александр Нагорный: «Парни, нам выпало великое счастье. Некоторые вспоминают поражения, ожидая месяц или год для возможности взять реванш. Нам же судьба дает шанс отмазаться ровно через неделю».

«Если вам это не дорого, зачем я это делаю?» Мусагалиев был в ярости после поражения от «Броуков» в прошлом туре

Руководство ФК «10» не в первый раз мотивирует игроков. После поражения от «Броуков» (0:2) в 4-м туре Кубка Медиалиги президент Азамат Мусагалиев ворвался в раздевалку и произнес эмоциональную речь – телеграм ФК «10» и ее выложил полностью:

«Хотя бы кто-нибудь подумал – есть этому оправдание? Вот тому, как мы играли. Мы сейчас будем миллиард раз поднимать статистику – «зато у нас защитники перепасовались много раз».

Самое главное, чтобы у вас было честное отношение к тому, что сегодня произошло. Я считаю – сегодня было нечестно. Я считаю, что ко всей работе, которую мы в последнее время проводим, мы относимся нечестно. Так поступать нельзя.

Что нужно? Куртка нужна? На куртку, на трусы. Я не прошу играть красиво, я говорю – дайте отношение к делу, покажите, что это все вам дорого. Если вам это не дорого, то #### [зачем] я это делаю? ##### [зачем] он это делает, ##### [зачем] мы все это делаем, если это не дорого, если это не ценно? Если сегодня здесь, а завтра в другой команде.

Так нельзя, пацаны, это нечестно. Тем более в этом возрасте. Не важно, что это – футбол, танцы. Отношение к делу. Ищите в этом не корысть, а ощущение, что у вас честно все получилось».

Кажется, что эмоциональная речь Азамата и чтение комментариев сработали. «Десятка» впервые за три матча обыграла «Броуков» – безголевая ничья и 3:2 в серии буллиталити.

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