«Амкал» сыграет с ФК «10», «БроукБойз» встретятся с ФК «Банка». Расписание 8-го тура Кубка Медиалиги
Расписание 8-го тура Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 8-й тур
18 октября, пятница
«Чисто Питер» – DMedia – 19:00
19 октября, суббота
«Родина Медиа» – Lit Energy – 14:00
Rocket Team – Fight Nights – 21:00
20 октября, воскресенье
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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