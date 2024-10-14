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«Амкал» сыграет с ФК «10», «БроукБойз» встретятся с ФК «Банка». Расписание 8-го тура Кубка Медиалиги

Расписание 8-го тура Winline Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги, 8-й тур

18 октября, пятница

«Чисто Питер» – DMedia – 19:00

19 октября, суббота

«Родина Медиа» – Lit Energy – 14:00

«БроукБойз» – «Банка» – 18:00

Rocket Team – Fight Nights – 21:00

20 октября, воскресенье

«Амкал» – ФК «10» – 14:00

2Drots – «Титан» – 17:00

СКАLotus – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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