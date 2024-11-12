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Николай Осипов: «Лучший игрок шестого сезона Медиалиги получит квартиру в Москве»

Николай Осипов рассказал о призе, который достанется лучшему игроку МФЛ-6.

«Лучший игрок МФЛ-6 получит жилье в Москве. Все это подтверждение того, что в Медиалиге можно самореализоваться и самоутвердиться не только как творческая личность, но и приобрести блага, которые, возможно, недосягаемы на протяжении длительного периода времени в жизни.

Такие призы должны быть. Мне кажется, к ним надо относиться максимально серьезно с точки зрения отношения к делу. Независимо от того, кто станет обладателем квартиры, я лично к каждому из ребят буду подходить и просить не делать так, как предлагал Алишер – продать или разделить жилье.

Это обесценивает и мой труд, и жест доброй воли Эмина Агаларова (квартира в Баку). Вообще, подарки нельзя продавать или передаривать, если это не острая жизненная необходимость. Считаю, что даже личные награды можно разделить с командой, имея возможность пользоваться всем вместе. Мое личное убеждение – квартиру продавать нельзя. Кто бы ее ни выиграл, но я не хочу, чтобы ее продавали – это плохая история. Дай бог, чтобы в этом не было потребности и нужды», – сказал президент Winline Медиалиги.

Лучший футболист финала четырех Winline Кубка Медиалиги получит квартиру в Баку на берегу моря.

Лучшим футболистом финального матча лига признала Василия Маврина, однако хавбек «Амкала» отдал награду и сертификат на 100 тысяч рублей вратарю команды Максиму Швагиреву.

«Амкал» забрал Кубок Медиалиги! Слуцкий на трибунах, икона на скамейке, «День победы» в раздевалке

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: новый выпуск «Стола»
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