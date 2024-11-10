«Амкал» забрал Кубок Медиалиги! Слуцкий на трибунах, икона на скамейке, «День победы» в раздевалке

«Переступили эту гребаную черту».

«Амкал» – победитель Winline Кубка Медиалиги. В финале на «Газпром Арене» обыграли 2Drots (0:0; Б7:6) и выиграли первый трофей с 2021 года. Ниже – главное о победе.

Финал – главная игра российского уикэнда. Зрителей больше, чем на четырех матчах РПЛ вместе взятых

«Амкал» против 2Drots – такая афиша легко соберет много зрителей. Тем более «Газпром Арена» выделила 40 тысяч мест. Цифры проданных билетов обновлялись почти каждый день, в итоге на финал пришло 30 322 человека.

Несколько деталей вокруг посещаемости финала.

● Это рекорд медиафутбола . Предыдущий установили в июле 2024-го на финале пятого сезона МФЛ 2Drots – «БроукБойз» (0:3) на «ВЭБ Арене». Ту игру посетили 27 472 зрителя.

● Это лучшая посещаемость субботы в российском футболе. «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Динамо» Махачкала суммарно собрали дома меньше, чем финал Кубка Медиалиги.

● Это солидный результат и для «Газпром Арены». В сезоне-2024/25 лишь три домашних матча «Зенита» из 11 собрали больше: с «Динамо» (34 917), «Спартаком» (48 534) и «Локомотивом» (38 779).

На финале было много топовых зрителей. Например, Леонид Слуцкий. Этой осенью он снова много говорил о медиафутболе – и пообещал, что никогда не будет работать в Медиалиге.

Был и спортивный директор «Чисто Питер» Владислав Радимов. Его команде до финала пока далеко.

Матч – напряжение: на скамейке 2Drots стояла икона, все решилось в серии булиталлити (дошла до седьмой попытки)

«Амкал» и 2Drots – главные медиаклубы, но к финалу Кубка подходили в разных статусах. «Амкал» переживает лучший период за последние три года, снесли всех в группе и смело играли в Кубке России. 2Drots – в кризисе: почти не забивают (шесть в восьми матчах группового этапа), в полуфинале победили по буллитам. Но в финале разница между командами исчезла – в первом тайме 2Drots даже выглядели опаснее.

Атакующий защитник 2D Скоропуп едва не забил на первых минутах – вратарь Максим Швагирев потащил. Почти сразу 2D забили, но гол отменили из-за фола.

Через несколько минут «Амкал» понес потери. Василий Маврин – главная звезда и один из лучших игроков – бодро прошелся перед трибуной 2Drots, но потом схватился за пах и попросил замену. Выглядело серьезно – казалось, что матч для Маврина закончен. Но через несколько минут хавбек все-таки вернулся. А вот опорник Евгений Маричев из-за травмы задней поверхности бедра закончил игру.

На скамейке 2Drots лежала икона Николая Чудотворца. Камера выхватила на трибуне бабушку Некита, президента клуба. У нее в руках тоже была икона.

Во втором тайме «Амкал» активизировался. Защитник Владимир Оленченко мог замыкать в пустые, но чудовищно промахнулся.

Через несколько минут защитник 2D Сэм ответил хлестким ударом со штрафного. Лига показала особый повтор – на нем видна скорость полета мяча.

Ближе к концу второго тайма «Амкал» устроил навал – 2D чудом не пропустили. Фанатская трибуна «самураев» поддержала баннером: «Хозяева «Амкала».

Матч дошел до серии буллиталити. Наверняка «Амкал» меньше всего хотел такой развязки, ведь на воротах 2Drots – Дмитрий Сычев. В турнирах Медиалиги он выиграл семь серий буллиталити из восьми – уступил только «Эгриси» в МФЛ-4. Перед финалом у него было семь сухих матчей в Кубке Медиалиги – больше, чем у любого другого вратаря.

Сычев мощно сыграл и в финале – потащил в серии два удара «Амкала». Оба – буллиты: сначала центрдеф Имай неуклюже пытался обвести Сычева, затем Дмитрий Ефремов пробил между ног.

Перед последним буллитом возникла пауза – 2Drots не могли решить, кто пойдет бить. Дмитрий Кузнецов, главный тренер, отправлял центрального защитника Гудая. Пошел другой защитник, Вадим Логинов – он даже не попытался обыгрывать, пробил и попал в перекладину.

Маврин – в футболке Финито, тренер и президент плакали, в раздевалке слушали «День победы». Как праздновал «Амкал»

Победа «Амкала» – историческая. До субботы у одного из двух главных медиаклубов был лишь один трофей – победа в Московском Кубке Селебрити-2021. Это случилось еще до Медиалиги, тогда МКС считался главным турниром. После «Амкал» четыре раза участвовал в Медиалиге, но ни разу не выиграл чемпионство. Лучшим результатом была бронза третьего сезона. Три раза из четырех «Амкал» вылетал от 2Drots.

Поэтому после долгожданного чемпионства (победа в Кубке ценится так же, как в регулярном сезоне) «Амкал» ярко праздновал.

У Виталия Панова (главный тренер), Имая (капитан) и Чужого – слезы на глазах. Форвард Антон Чужой – один из немногих людей в «Амкале», заставших чемпионство 2021-го. А Панов пришел в клуб только а августе – и за несколько месяцев привел к трофею.

Президент клуба Герман Эль Класико тоже не сдержал слез:

«Все растворилось. Весь ###### [гребаный] груз на мне и игроках. 2,5 года мы не могли это сделать! Мы переступили эту черту! В этой Медиалиге мы ######### [победили] всех! Просто по очереди за все те года, которые были!»

Василий Маврин надел футболку легенды клуба Финито. В начале года Никита Куриленко умер от лейкоза: «Это наш братик, который с нами заработал кубок. Фин всегда с нами! Он там приложил все силы».

В такой же футболке на награждение вышел администратор «Амкала» Lil Ficus .

И вот награждение. «Амкал» – обладатель Кубка Медиалиги-2024 .

Из раздевалки «Амкала» играла военная песня «День победы».

Телеграм-канала «Амкала» опубликовал речь Виталия Панова из раздевалки: «Сложная победа, но она абсолютно заслужена. Был сложный путь, поэтому я вам очень благодарен. Парни, вы молодцы, вы играли сердцем. Я очень благодарен вам и каждому сотруднику клуба».

Теперь «Амкал» как чемпион Кубка Медиалиги сыграет с «Динамо» – 17 ноября на «ВТБ Арене».

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