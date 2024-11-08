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Николай Осипов: «95%, что в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби примут участие 4 команды»

Николай Осипов рассказал, кто примет участие в Суперкубке Winline МФЛ в Абу-Даби.

«На данный момент в Абу-Даби летят три команды – «Амкал», 2Drots и «Броуки». Четвертую команду отберут по спортивному принципу.

Лига планирует привезти в Абу-Даби две-три команды, чтобы они выявили сильнейшего, который и примет участие в самом турнире.

Возможные претенденты на последний слот – бронзовые призеры МФЛ-5 Fight Nights, действующие чемпионы Суперкубка – «Родина Медиа» и двухкратный полуфиналист в 2024 году – «Титан», – сказал президент Медиалиги.

Участие в Суперкубке гарантировали финалисты МФЛ-5: «БроукБойз», 2Drots и финалист Кубка Лиги «Амкал». Стыки должны пройти в ноябре.

Суперкубок планируют провести в первой половине февраля 2025 года в Абу-Даби, как и в 2024-м.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Конференция Winline Кубка Медиалиги
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoFight Nights
logoНиколай Осипов
Winline Суперкубок Медиалиги
logoWinline Кубок Медиалиги
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