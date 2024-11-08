Николай Осипов: «95%, что в Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби примут участие 4 команды»
Николай Осипов рассказал, кто примет участие в Суперкубке Winline МФЛ в Абу-Даби.
«На данный момент в Абу-Даби летят три команды – «Амкал», 2Drots и «Броуки». Четвертую команду отберут по спортивному принципу.
Лига планирует привезти в Абу-Даби две-три команды, чтобы они выявили сильнейшего, который и примет участие в самом турнире.
Возможные претенденты на последний слот – бронзовые призеры МФЛ-5 Fight Nights, действующие чемпионы Суперкубка – «Родина Медиа» и двухкратный полуфиналист в 2024 году – «Титан», – сказал президент Медиалиги.
Участие в Суперкубке гарантировали финалисты МФЛ-5: «БроукБойз», 2Drots и финалист Кубка Лиги «Амкал». Стыки должны пройти в ноябре.
Суперкубок планируют провести в первой половине февраля 2025 года в Абу-Даби, как и в 2024-м.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Конференция Winline Кубка Медиалиги
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