Маврин признан лучшим игроком финала Winline Кубка Медиалиги. Василий отдал приз Швагиреву

Василий Маврин передал одноклубнику приз лучшему игроку финала Winline Кубка МФЛ.

«Амкал» обыграл 2Drots в финале на «Газпром Арене» (0:0, 5:4 Б) и стал победителем Кубка Лиги – это первый трофей клуба с 2021 года.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Амкала» Василий Маврин. Ему вручили сертификат на 100 тысяч рублей от партнера лиги «Альфа-Банка».

Маврин подозвал своего одноклубника, вратаря «Амкала» Максима Швагирева, и передал ему сертификат.

Швагирев не пропустил от 2Drots в основное время, а в послематчевой серии буллиталити отразил буллит в исполнении Газдана.

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»