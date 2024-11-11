Костюков и Голят – номинанты на лучший гол Winline Кубка Медиалиги. Победитель получит 500 тысяч рублей

Голы Степана Костюкова и Голята – номинанты на лучший гол Winline Кубка МФЛ.

Форвард «Амкала» Степански может получить премию за гол в ворота «Титана» в полуфинале турнира.

Хавбек Lit Energy Голят номинирован с голом «Родине Медиа» на групповом этапе Кубка Лиги.

Об этом решении сообщили в еженедельном шоу Any Given Monday.

Автор лучшего гола получит 500 тысяч рублей от партнера Медиалиги. Победителя определят голосованием.