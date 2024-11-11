Костюков и Голят – номинанты на лучший гол Winline Кубка Медиалиги. Победитель получит 500 тысяч рублей
Голы Степана Костюкова и Голята – номинанты на лучший гол Winline Кубка МФЛ.
Форвард «Амкала» Степански может получить премию за гол в ворота «Титана» в полуфинале турнира.
Хавбек Lit Energy Голят номинирован с голом «Родине Медиа» на групповом этапе Кубка Лиги.
Об этом решении сообщили в еженедельном шоу Any Given Monday.
Автор лучшего гола получит 500 тысяч рублей от партнера Медиалиги. Победителя определят голосованием.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Winline Медиалига
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