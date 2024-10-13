«Мы готовы забирать, для этого тут и находимся». Костюков после победы над «Броукам»

Степан Костюков высказался после победы над «БроукБойз».

«Амкал » переиграл «Броуков» в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги (2:1).

- Это твое первое дерби «Амкал» – «Броуки», ты забил решающий гол. Расскажи, каково это?

– Блин, это великолепно!

- Ты прочувствовал атмосферу?

– В первом тайме не особо, во втором – да, уже накал больше. Надо было прессинговать. Я весь матч его [вратаря «Броуков» Зирикова] прессинговал. Он как-то грамотно убирает и выносит. Подкормил его и накрыл.

- В начала момента ты не забил в пустые ворота. Всю игру этот момент был в голове?

– Нет, секунд 5. Посмотрел на повторе. Ребята поддержали, Пича сказал: «Все, забудь, выкинь». Я сконцентрировался на игре. Просто не попал, нужно было накрывать мяч.

-Как оценишь уровень «Броуков»?

– Выше среднего по Медиалиге.

- Готовы забирать трофей?

– Готовы, конечно. Мы для этого тут и находимся, – рассказал нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анари.