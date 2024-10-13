«Мы готовы забирать, для этого тут и находимся». Костюков после победы над «Броукам»
«Амкал» переиграл «Броуков» в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги (2:1).
- Это твое первое дерби «Амкал» – «Броуки», ты забил решающий гол. Расскажи, каково это?
– Блин, это великолепно!
- Ты прочувствовал атмосферу?
– В первом тайме не особо, во втором – да, уже накал больше. Надо было прессинговать. Я весь матч его [вратаря «Броуков» Зирикова] прессинговал. Он как-то грамотно убирает и выносит. Подкормил его и накрыл.
- В начала момента ты не забил в пустые ворота. Всю игру этот момент был в голове?
– Нет, секунд 5. Посмотрел на повторе. Ребята поддержали, Пича сказал: «Все, забудь, выкинь». Я сконцентрировался на игре. Просто не попал, нужно было накрывать мяч.
-Как оценишь уровень «Броуков»?
– Выше среднего по Медиалиге.
- Готовы забирать трофей?
– Готовы, конечно. Мы для этого тут и находимся, – рассказал нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анари.
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