Гол пяткой через себя и тоска Мусагалиева. Главное из последнего тура Кубка Медиалиги

Дальше – плей-офф.

Завершился групповой этап Winline Кубка Медиалиги. Благодаря новому формату турнирная таблица получилась очень плотной: перед последним туром на выход в плей-офф претендовали 12 команд из 14.

Ниже – главные моменты ураганного восьмого тура.

«Чисто Питер» пробился в плей-офф – помог гол и ассист экс-игрока сборной Молдавии

«Чисто Питер» – DMedia (2:0)

Немного о правилах. В Кубке Медиалиги участвуют 14 команд. Первые два места выходят напрямую в полуфинал (или финал четырех), а места с 3 по 10 рубятся в коротком плей-офф. Главное – попасть в эту десятку.

Для питерцев Кубок Лиги складывается тяжело: перед последним туром – 12 место, мимо плей-офф. Для выхода из группы требовалось побеждать DMedia.

Зарешал форвард Артем Пунтус: сначала подыграл Коту и отдал ассист, а затем замкнул подачу после классного прессинга.

Пунтус перешел в «Чисто Питер» перед Кубком Медиалиги. Раньше форвард играл за молдавские и албанские клубы, еще у него четыре матча за сборную Молдавии в квалификации ЧМ-2022: против Австрии, Шотландии, Дании и Израиля. В Кубке Медиалиги – четыре гола.

«Родина Медиа» отыгралась с 0:2 в первом матче Lit Energy без Литвина

«Родина Медиа» – Lit Energy (3:2)

Редкий матч, исход в котором не влиял на места в турнирной таблице, обе команды обеспечили себе плей-офф. Хотя «Родина» еще боролась за прямое попадание в финал четырех – чтобы это случилось, нужно было побеждать LE и ждать осечки 2Drots.

У Lit Energy была своя мотивация. Адель, девушка президента клуба Михаила Литвина, заряжала команду: «Миша ждет нашей победы. Сегодня берем все свои яйца в кулак, включаем все свои ноги и просто делаем! Давайте, пацаны!». А игроки вышли в футболках в поддержку Литвина.

LE ураганно начали – дважды забили уже к концу первого тайма. Но во втором «Родина» включилась: сначала Гуди отдал ассист на Мусу, а через несколько минут Кент забил пенальти красным.

«Броуки» обыграли «Банку», Алишер забил впервые за 6 матчей

«БроукБойз» – «Банка» (2:0).

Благодаря поражению от «Амкала» в прошлом туре «Броуки» попали на «Банку» – слабейшую команду Кубка Лиги. Чтобы гарантировать место в плей-офф «Броукам» требовалась победа.

Мэджика быстро забил, но затем у «Банки» было несколько железных моментов. Матч решил лучший игрок МФЛ-5 Алишер Рахимов – красиво реализовал выход один.

Это голевое действие – первое для Алишера за шесть матчей. Он набрал три очка в двух первых турах, но затем замолчал до восьмого. Проснулся вовремя – «Броуки» в плей-офф.

Миллион от Гаджиева не помог Fight Nights победить

Rocket Team – Fight Nights (0:0; Б 2:1)

Команды подошли к матчу с одинаковым количеством очков – по 10. Чтобы гарантировать место в плей-офф обоим нужно было побеждать.

Перед игрой президент Fight Nights Камил Гаджиев пообещал своей команде миллион рублей за победу. Но чего-то не хватило: FN создавали опасные моменты (один из острейших – в конце матча, от Германа Резкова), но забить не получалось. Матч перетек в серию буллиталити, где сильнее оказалась Rocket Team.

«Рокеты» железно на пятой строчке, а Fight Nights на десятой. Теоретически их может обогнать «Десятка», если победит в Суперчеллендже за одно очко.

«Амкал» не пустил «Десятку» в плей-офф суперголом Маврина

«Амкал» – ФК «10» (2:0).

«Десятка» подходила к игре с непростым раскладом: 10-е место, чтобы гарантировать место в плей-офф нужна победа в основное время.

Не получилось – «Амкал» атаковал осмысленнее и чаще, и забил два. Сначала отличился Пича, а во втором тайме Василий Маврин организовал классный гол: отобрал мяч, протащил его несколько метров и завалил с дальней.

Из-за поражения и победы СКА «Десятка» опустилась на 11-е место. Теперь затащить команду в плей-офф может только Суперчеллендж, в котором разыгрывается одно очко в таблицу.

2Drots отыгрались на последних минутах красным мячом, Гатагов отдал суперпас

2Drots – «Титан» (2:1).

Для «Титана» матч ничего не решал, клуб обеспечил место в плей-офф. А вот 2Drots нуждался в победе, чтобы вернуться на вторую строчку и выйти сразу в полуфинал.

В первом туре Дмитрий Жилинский поставил пенальти в ворота 2Drots, реализовал Бирюков. Главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов был, мягко говоря, недоволен. «Слыш, ты, – обратился он к Жилинскому. – Я тебе ##### [лицо] разобью. Один на один. Можешь меня удалить».

Кузнецова и правда удалили – остаток игра он досматривал с трибуны.

За три минуты до конца матча 2Drots сравняли красным мячом. Алан Гатагов приемом из каратэ запустил атаку, Алекс Стиль классно навесил, а Гаучо – замкнул. Отдельный респект Гатагову – именно он начал атаку.

2Drots заняли второе место и вместе с «Амкалом» вышли напрямую в финале четырех.

Гол тура – Голятов пяткой через себя

Претендент на гол года. Форвард Lit Energy Илья Голятов забил пяткой через себя – такое редко увидишь даже в профи.

«Этот гол должен был забить я😫😫😫😫» , – грустил комментатор Роман Нагучев.

Момент тура – «Банка» празднует чемпионство

Самый яркий медиапроект года занял последнее место в Кубке Лиги и не вышел в плей-офф. Но кажется, что игроки не особо расстроены. Сразу после матча с «Броуками» они отпраздновали с картонным Кубком. Кайф!

Грусть тура – Азамат Мусагалиев

После поражения от «Амкала» президент «10» Азамат Мусагалиев сразу уехал со стадиона – без интервью и общения с медиа.

Примерно через час в телеграм-канале «10» появился монолог Азамата: полулежа на заднем сиденье автомобиля, он растерянно смотрит в окно и пытается осмыслить поражение.

«В первом сезоне не было футбола, да и сейчас нет. Я не знаю, что сказать. Двадцать минуть гол назревал! Двадцать минут! Стоят, смотрят всем штабом».

Таким получился последний тур Кубка Медиалиги. А что больше всего запомнилось вам?

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Фото: Fight Nights