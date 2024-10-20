Гол пяткой через себя и тоска Мусагалиева. Главное из последнего тура Кубка Медиалиги
Дальше – плей-офф.
Завершился групповой этап Winline Кубка Медиалиги. Благодаря новому формату турнирная таблица получилась очень плотной: перед последним туром на выход в плей-офф претендовали 12 команд из 14.
Ниже – главные моменты ураганного восьмого тура.
«Чисто Питер» пробился в плей-офф – помог гол и ассист экс-игрока сборной Молдавии
«Чисто Питер» – DMedia (2:0)
Немного о правилах. В Кубке Медиалиги участвуют 14 команд. Первые два места выходят напрямую в полуфинал (или финал четырех), а места с 3 по 10 рубятся в коротком плей-офф. Главное – попасть в эту десятку.
Для питерцев Кубок Лиги складывается тяжело: перед последним туром – 12 место, мимо плей-офф. Для выхода из группы требовалось побеждать DMedia.
Зарешал форвард Артем Пунтус: сначала подыграл Коту и отдал ассист, а затем замкнул подачу после классного прессинга.
Пунтус перешел в «Чисто Питер» перед Кубком Медиалиги. Раньше форвард играл за молдавские и албанские клубы, еще у него четыре матча за сборную Молдавии в квалификации ЧМ-2022: против Австрии, Шотландии, Дании и Израиля. В Кубке Медиалиги – четыре гола.
«Родина Медиа» отыгралась с 0:2 в первом матче Lit Energy без Литвина
«Родина Медиа» – Lit Energy (3:2)
Редкий матч, исход в котором не влиял на места в турнирной таблице, обе команды обеспечили себе плей-офф. Хотя «Родина» еще боролась за прямое попадание в финал четырех – чтобы это случилось, нужно было побеждать LE и ждать осечки 2Drots.
У Lit Energy была своя мотивация. Адель, девушка президента клуба Михаила Литвина, заряжала команду: «Миша ждет нашей победы. Сегодня берем все свои яйца в кулак, включаем все свои ноги и просто делаем! Давайте, пацаны!». А игроки вышли в футболках в поддержку Литвина.
LE ураганно начали – дважды забили уже к концу первого тайма. Но во втором «Родина» включилась: сначала Гуди отдал ассист на Мусу, а через несколько минут Кент забил пенальти красным.
«Броуки» обыграли «Банку», Алишер забил впервые за 6 матчей
«БроукБойз» – «Банка» (2:0).
Благодаря поражению от «Амкала» в прошлом туре «Броуки» попали на «Банку» – слабейшую команду Кубка Лиги. Чтобы гарантировать место в плей-офф «Броукам» требовалась победа.
Мэджика быстро забил, но затем у «Банки» было несколько железных моментов. Матч решил лучший игрок МФЛ-5 Алишер Рахимов – красиво реализовал выход один.
Это голевое действие – первое для Алишера за шесть матчей. Он набрал три очка в двух первых турах, но затем замолчал до восьмого. Проснулся вовремя – «Броуки» в плей-офф.
Миллион от Гаджиева не помог Fight Nights победить
Rocket Team – Fight Nights (0:0; Б 2:1)
Команды подошли к матчу с одинаковым количеством очков – по 10. Чтобы гарантировать место в плей-офф обоим нужно было побеждать.
Перед игрой президент Fight Nights Камил Гаджиев пообещал своей команде миллион рублей за победу. Но чего-то не хватило: FN создавали опасные моменты (один из острейших – в конце матча, от Германа Резкова), но забить не получалось. Матч перетек в серию буллиталити, где сильнее оказалась Rocket Team.
«Рокеты» железно на пятой строчке, а Fight Nights на десятой. Теоретически их может обогнать «Десятка», если победит в Суперчеллендже за одно очко.
«Амкал» не пустил «Десятку» в плей-офф суперголом Маврина
«Амкал» – ФК «10» (2:0).
«Десятка» подходила к игре с непростым раскладом: 10-е место, чтобы гарантировать место в плей-офф нужна победа в основное время.
Не получилось – «Амкал» атаковал осмысленнее и чаще, и забил два. Сначала отличился Пича, а во втором тайме Василий Маврин организовал классный гол: отобрал мяч, протащил его несколько метров и завалил с дальней.
Из-за поражения и победы СКА «Десятка» опустилась на 11-е место. Теперь затащить команду в плей-офф может только Суперчеллендж, в котором разыгрывается одно очко в таблицу.
2Drots отыгрались на последних минутах красным мячом, Гатагов отдал суперпас
2Drots – «Титан» (2:1).
Для «Титана» матч ничего не решал, клуб обеспечил место в плей-офф. А вот 2Drots нуждался в победе, чтобы вернуться на вторую строчку и выйти сразу в полуфинал.
В первом туре Дмитрий Жилинский поставил пенальти в ворота 2Drots, реализовал Бирюков. Главный тренер 2D Дмитрий Кузнецов был, мягко говоря, недоволен. «Слыш, ты, – обратился он к Жилинскому. – Я тебе ##### [лицо] разобью. Один на один. Можешь меня удалить».
Кузнецова и правда удалили – остаток игра он досматривал с трибуны.
За три минуты до конца матча 2Drots сравняли красным мячом. Алан Гатагов приемом из каратэ запустил атаку, Алекс Стиль классно навесил, а Гаучо – замкнул. Отдельный респект Гатагову – именно он начал атаку.
2Drots заняли второе место и вместе с «Амкалом» вышли напрямую в финале четырех.
Гол тура – Голятов пяткой через себя
Претендент на гол года. Форвард Lit Energy Илья Голятов забил пяткой через себя – такое редко увидишь даже в профи.
«Этот гол должен был забить я😫😫😫😫», – грустил комментатор Роман Нагучев.
Момент тура – «Банка» празднует чемпионство
Самый яркий медиапроект года занял последнее место в Кубке Лиги и не вышел в плей-офф. Но кажется, что игроки не особо расстроены. Сразу после матча с «Броуками» они отпраздновали с картонным Кубком. Кайф!
Грусть тура – Азамат Мусагалиев
После поражения от «Амкала» президент «10» Азамат Мусагалиев сразу уехал со стадиона – без интервью и общения с медиа.
Примерно через час в телеграм-канале «10» появился монолог Азамата: полулежа на заднем сиденье автомобиля, он растерянно смотрит в окно и пытается осмыслить поражение.
«В первом сезоне не было футбола, да и сейчас нет. Я не знаю, что сказать. Двадцать минуть гол назревал! Двадцать минут! Стоят, смотрят всем штабом».
Таким получился последний тур Кубка Медиалиги. А что больше всего запомнилось вам?
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Фото: Fight Nights