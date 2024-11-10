Антон Чужой: «Для «Амкала» победа в Кубке Лиги более легендарная, чем 2 мая»
Антон Чужой сравнил главные победы в истории «Амкала».
«Разница между победой на МКС-2021 и сейчас? Этот финал мы долго ждали. На МКС я был игроком основы и боролся за победу. Сейчас я был больше в ожидании. Разные чувства. Когда долго-долго на что-то копишь и забираешь наконец-то. Такие чувства.
Есть ощущение, что упал огромный груз. Придает ли особое значение, что этот финал побил рекорд и было больше 30 тысяч на трибунах? Да.
Для «Амкала» победа в Кубке Лиги более легендарная, чем 2 мая. А для меня – в 2021-м», – сказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
«Амкал» выиграл Winline Кубок Медиалиги, победив 2Drots на «Газпром Арене» в серии буллиталити (0:0. 5:4 Б).
«Амкал» забрал Кубок Медиалиги! Слуцкий на трибунах, икона на скамейке, «День победы» в раздевалке
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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