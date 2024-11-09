«Амкал» выиграл первый трофей с 2021 года. За победу в Winline Кубке Медиалиги клуб получил 5 млн рублей
«Амкал» выиграл первый трофей с 2021 года.
Сегодня в финале Winline Кубка Медиалиги команда Германа Эль Класико на «Газпром Арене» победила 2Drots (0:0, 5:4 Б).
Для «Амкала» это первый титул в турнирах под эгидой МФЛ. Клуб участвует в Медиалиге со второго сезона, лучшим его результатом был полуфинал в 3-м сезоне.
Если брать все турниры, то «Амкал» не побеждал с 2021 года. Тогда в финале Московского Кубка Селебрити была одержана победа над 2D – 2:0.
За «Амкал» по-прежнему выступают победители МКС-2021 Арсений Левшук, Василий Маврин, Сибскана и Антон Чужой.
Призовые «Амкала» за победу в Кубке Лиги составили пять миллионов рублей.
«Амкал», выигравший МКС-2021. Где они сейчас?
30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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