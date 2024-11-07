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«Амкал», выигравший МКС-2021 – где они сейчас?

Вспоминаем легенд.

9 ноября «Амкал» сыграет против 2Drots на «Газпром Арене» в финале Winline Кубке Медиалиги. Клуб на ходу: выиграли группу (7 побед подряд, проиграли только 2Drots), в полуфинале проехались по «Титану» (3:1). 

Этот финал – второй в истории «Амкала». Первый был в 2021-м, в Московском Кубке Селебрити (МКС). «Амкал» занял первое место в группе, оформив три победы, в том числе над 2D (3:2). В финале команда Германа снова встретилась с 2Drots и легко победила: дважды забила за первые 8 минут и, играя в меньшинстве почти весь матч, не пропустила. Этот трофей стал первым и единственным в истории клуба.

Между двумя финалами – три года. За это время в «Амкале» сменилось пять главных тренеров и пришло более 40 новичков. Но остались и те, кто был неотъемлемой частью триумфа 2021-го. Например, Сибскана все еще лидер «Амкала». А где остальные?

 Иллюстрации: Марина Семенова

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»

logo«Бара» Иван Баранов
logoВасилий Маврин
logoАлександр Маменко
Андрей Макаров
logoВиктор Блатов
logoАнтон Чужой
logoАндрей Сибскана
logoМосковский Кубок Селебрити
logoДенис Зубко
logoОлег Дражжук
logoWinline Кубок Медиалиги
logoФеликс
logoАмкал
logoДмитрий Егоров
logoАрсений Левшук
Станислав Сычев
Майк Крапивников
logoБизекс
logoГерман Эль Класико
logoЕвгений Спиряков