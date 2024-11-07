«Амкал», выигравший МКС-2021 – где они сейчас?

Вспоминаем легенд.

9 ноября «Амкал» сыграет против 2Drots на «Газпром Арене» в финале Winline Кубке Медиалиги. Клуб на ходу: выиграли группу (7 побед подряд, проиграли только 2Drots), в полуфинале проехались по «Титану» (3:1).

Этот финал – второй в истории «Амкала». Первый был в 2021-м, в Московском Кубке Селебрити (МКС). «Амкал» занял первое место в группе, оформив три победы, в том числе над 2D (3:2). В финале команда Германа снова встретилась с 2Drots и легко победила: дважды забила за первые 8 минут и, играя в меньшинстве почти весь матч, не пропустила. Этот трофей стал первым и единственным в истории клуба.

Между двумя финалами – три года. За это время в «Амкале» сменилось пять главных тренеров и пришло более 40 новичков. Но остались и те, кто был неотъемлемой частью триумфа 2021-го. Например, Сибскана все еще лидер «Амкала». А где остальные?

Иллюстрации: Марина Семенова

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»