В шестом сезоне Медиалиги планируется участие 20 команд. Одним из участников может стать Hardcore

Николай Осипов рассказал, что в МФЛ-6 может быть 20 команд-участниц.

«Анатолий Сульянов на одном из недавних турниров Hardcore сказал, что они хотят и готовы быть в сезоне. Это уже третий заход Hardcore.

Мы помним, как Джикия в октагоне делал стердаун для того, чтобы Hardcore зашел и они успели поиграть с «Бей Беги».

Hardcore по-прежнему нам интересен. Это родит точно классное противостояние с Fight Nights. Безусловно, это родит противостояние с Lit Energy . Литвин был одним из людей, кто находился в начале создания Hardcore . Мне кажется, будет много чего интересного, что можно будет обсудить и посмотреть внутри этой команды в сезоне.

В 20 команд мы точно укладываемся. Сейчас есть 17 железных коллективов. Еще два потенциально интересных я назвал. Поэтому можно посмотреть, будет ли кто-то из Кубка Надежды», – сказал президент Winline Медиалиги .

Ранее Осипов сообщил , что одной из команд-участниц нового сезона Медиалиги может стать команда из Европы.