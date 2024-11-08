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  • «На 30 тысяч мне тоже комфортно прожить, но с девушкой надо 150-200 тысяч». Вратарь 2Drots Сычев о словах Латышонка
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«На 30 тысяч мне тоже комфортно прожить, но с девушкой надо 150-200 тысяч». Вратарь 2Drots Сычев о словах Латышонка

Дмитрий Сычев рассказал, сколько денег ему требуется для комфортной жизни.

Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок высказался о том, сколько денег ему хватит в месяц: «Тысяч 30 достаточно будет, если бы жил один, без жены».

– Чуть ли не самая обсуждаемая тема последнего месяца – слова Латышонка о том, что для комфортной жизни ему хватило бы и 30 тысяч рублей в месяц. А вам бы столько было достаточно?

– Я общался с Женей всего раз, когда он еще в «Балтике» играл и они уступили «Зениту» в Кубке. У меня в «Балтике» есть бывший сокомандник, хороший знакомый, через которого мы с Женей переписывались. Он один из немногих, кто мне безумно сильно импонирует: его личность, как он ведёт себя на поле, стиль игры и жизнь за пределами поля.

То, что он говорит, – это, мне кажется, действительно правда. Он очень скромный, максимально располагающая к себе личность. Наверное, ему комфортно прожить на 30 тысяч. Я могу тоже сказать, что лично мне комфортно прожить на 30 тысяч. Но у меня есть девушка, которой, наверное, с такой суммой комфортно не будет. Тысяч 150-200 будет комфортно, если брать не только себя лично, но и девушку. Бо́льшая часть уходит на нее, – сказал голкипер 2Drots.

Сколько тратят игроки РПЛ?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Советский спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЕвгений Латышонок
деньги
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Сычев
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