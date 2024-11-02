Сычев выиграл в Медиалиге семь серий буллиталити из восьми

Дмитрий Сычев выиграл седьмую серию буллиталити из восьми под эгидой Winline МФЛ.

Победа в серии буллиталити над «Родиной Медиа » вывела 2Drots в финал Кубка Медиалиги.

2D с Сычевым в воротах одолели в послематчевых буллиталити ФК «10», «Амкал», «БроукБойз», Fight Nights и дважды «Родину Медиа».

Единственная серия послематчевых ударов в Медиалиге, которую проиграл Сычев – четвертьфинал четвертого сезона против «Эгриси».