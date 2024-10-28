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Михаил Литвин: «Не мог сходить по большому 8 дней в камере. Скорая приехала: «Давай тебе пальцы в жопу засунем»

Михаил Литвин рассказал, как к нему приезжала скорая помощь в СИЗО.

«Я 8 дней не мог сходить в туалет по большому. Мне вызвали скорую.

Сперва приехала Адель. Ночью привезла слабительные, но это не помогло. А мне страшно. Прикинь, 8 дней не ходишь в туалет.

Скорая приехала. Пощупали живот и говорят: «У тебя ####### [хорошая] перистальтика». Я говорю: «Я посрать не могу. Вы что, гоните? Спасайте! Страшно. Сейчас интоксикация начнется. Организм отравится, и я погибну. Здесь же все в #### [шоке] будут, если я погибну. Люди не дождутся».

Врач мне говорит: «Давай тогда тебе в жопу пальцы засунем?» Я говорю: «Тормоза! Не вариант точно». Я написал письменный отказ. Я спросил: «А эта тема поможет? Я схожу в туалет?» Врач говорит: «Не знаю. Надо проверить». Я сказал: «Не. В другой раз. Пока не готов».

Мне из-за этого предложения настолько страшно стало. Я в комнату захожу после того, как они уехали, и у меня как придавило. Я в туалет залетаю, всю ##### спустил.

Потом зашла проверка. Я им говорю: «Ребят, получилось!» Они отвечают: «Да ну на ###?» Весь спецприемник праздновал. Конечно, им было невыгодно, если бы со мной какая-нибудь херня произошла», – рассказал президент Lit Energy.

Литвин вышел после 13 суток в СИЗО. Может вернуться в Медиалигу уже в воскресенье (хотя забанили на полгода)

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Медийка»
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logoLit Energy
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