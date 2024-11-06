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20 тысяч билетов продано на финал 2Drots – «Амкал» в Кубке Лиги на «Газпром Арене»

20 тысяч билетов продали за три дня на финал Winline Кубка Медиалиги.

Об этом сообщил президент МФЛ Николай Осипов. 

На игре, которая пройдет на «Газпром Арене», ожидается шоу-программа, в рамках которой выступят ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS.

В финале Кубка Лиги 9 ноября встретятся «Амкал» и 2Drots. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

2Drots и «Амкал» не играли друг с другом в финалах с 2021 года, когда в решающем матче Московского Кубка Селебрити выиграла команда Германа Эль Класико (2:0).

В нынешнем розыгрыше Кубка Лиги две самые популярные медиафутбольные команды России встречались в 1-м туре регулярного чемпионата. Победу тогда одержали «дроты» – 1:0.

Предыдущие финалы МФЛ проводились в Москве, Краснодаре и Волгограде. «Газпром Арена» примет матч Медиалиги впервые.

2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Николая Осипова
болельщики
logoГазпром Арена (Крестовский)
стадионы
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
logoWinline Кубок Медиалиги
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