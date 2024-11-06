20 тысяч билетов продано на финал 2Drots – «Амкал» в Кубке Лиги на «Газпром Арене»
Об этом сообщил президент МФЛ Николай Осипов.
На игре, которая пройдет на «Газпром Арене», ожидается шоу-программа, в рамках которой выступят ALBLAK52, GLOKI52 и A-THIS.
В финале Кубка Лиги 9 ноября встретятся «Амкал» и 2Drots. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
2Drots и «Амкал» не играли друг с другом в финалах с 2021 года, когда в решающем матче Московского Кубка Селебрити выиграла команда Германа Эль Класико (2:0).
В нынешнем розыгрыше Кубка Лиги две самые популярные медиафутбольные команды России встречались в 1-м туре регулярного чемпионата. Победу тогда одержали «дроты» – 1:0.
Предыдущие финалы МФЛ проводились в Москве, Краснодаре и Волгограде. «Газпром Арена» примет матч Медиалиги впервые.
2Drots и «Амкал» – в финале Кубка Медиалиги. Афиша мечты для «Газпром Арены»
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