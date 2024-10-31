Президент Медиалиги: «Без букмекерских денег медиафутбол выживет. Плохо будет всему спорту, но не медиафутболу»
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов высказался о букмекерских конторах.
– Выживет ли медийный футбол, если одним указом все букмекерские конторы станут нелегальными?
– 100%, что выживет. Большую часть бюджета наполняют партнерские соглашения от букмекеров, поэтому с ними хорошо сейчас.
Однако если уйдут, плохо будет всему спорту, кроме медийного футбола, – сказал глава МФЛ.
Осипов о том, что старшее поколение презирает Медиалигу: «Их пренебрежение перерастает в зависть. Кто постоянно живет в негативе – неудачники»
Зачем Медиалига букмекерам? Почему ставить на медиафутбол нельзя, но иногда можно?
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал «Чисто Питер»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости