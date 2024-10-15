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Осипов о том, что старшее поколение презирает Медиалигу: «Их пренебрежение перерастает в зависть. Кто постоянно живет в негативе – неудачники»

Николай Осипов всказался о критике Winline Медиалиги.

– Старшее поколение – фанаты большого футбола в России – презирают Медиалигу. Вы понимаете, как изменить их отношение?

– В любом случае должно пройти время. Употребляя ваше слово, родители часто презирают интересы своих детей – в моменте родители либо смиряются, либо начинают разделять интересы детей.

У нас есть очень много примеров: комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин, который работал на Лиге чемпионов и чемпионате мира, отработал с радостью и финал ЛЧ, и финал Медиалиги. Стас вместе со своим сыном часто приходит на матчи МФЛ в качестве зрителя. В данном случае интересы отца и сына совпадают – хотя может показаться: какого футбола Стасу не хватает в жизни? Он знает состав «Байера» и биографию каждого игрока наизусть. Приходя на Медиалигу, он еще может спрогнозировать стартовый состав медиаклуба «Лотус».

Вот такого рода люди ни разу не презирают медиафутбол. Безусловно, есть те, кто смотрит на нас и относится к нам с пренебрежением. Мне кажется, таких людей из года в год все меньше и их пренебрежение перерастает в чувство зависти: «Почему их смотрят, а нас нет? Почему их любят, а нас нет? Почему у них все становится лучше, а у моего проекта не получается?»

Нельзя их называть неудачниками, но, скорее всего, их можно отнести именно к таким людям, потому что счастливые люди – счастливы! А кто постоянно завидует и живет в негативе, они неудачливы, сокращенно – неудачники. Такие люди всегда будут, но я рад, что людей, которые интересуются нашим продуктом, становится больше. Они наша движущая сила», – заявил президент Winline Медиалиги.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ Спорт»
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
logoСтанислав Минин
logoWinline Медиалига
logoНиколай Осипов
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