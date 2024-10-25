«Многовато мата. Но в футболе этим никого не удивишь. Если в РПЛ повсюду установить камеры и послушать, что говорят игроки и судьи, картина будет еще эпичнее». Радимов о Медиалиге

Владислав Радимов рассказал, что ему нравится в медиафутболе .

– Экс-нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов, окунувшись в Медиалигу, сказал: «Мне не нравится, что здесь очень много быдла». Как вам формулировка?

— В чем-то он прав. Ребята любой ценой пытаются привлечь к себе внимание. Сделать это хорошими поступками, правильными словами невозможно. Они никому не интересны. Отсюда стычки, крики, оскорбления...

Первое время я не реагировал. Потом подумал – с какой стати буду отмалчиваться? Ну и начал отвечать на их же языке. Например, есть такой Вася Маврин , довольно важный в этом комьюнити персонаж. Заявляет мне: «Да что ты тут рассказываешь? У меня 30 тысяч подписчиков, куча просмотров!»

– А вы?

— Говорю: «Я, играя в футбол, каждую неделю 30 тысяч зрителей собирал. А ты мне о каких-то подписчиках...» Недавно встретились с этим Васей, поржали. Никаких проблем.

– Вот вошли вы в медиафутбол. Что особенно поразило?

– Все! С первого же матча! От максимальной открытости до обратных замен в неограниченном количестве. У меня их в какой-то игре набралось 56. Оказалось, для Медиалиги это рекорд, который вряд ли когда-нибудь побьют.

Да, мата, ругани многовато. Но в футболе этим никого не удивишь. Поверьте, если в РПЛ повсюду установить камеры и послушать, что говорят на поле игроки и судьи, картина будет еще эпичнее.

– Кто-то считает, что лет через пять Медиалига в нынешнем формате схлопнется. А вы как думаете?

– Пока мы без еврокубков, ей ничего не грозит. Вот когда снимут санкции, интерес к медиафутболу наверняка снизится. Тут еще многое зависит от Осипова и Кортавы , руководителей лиги. Сейчас они уже не стараются что-то изменить в лучшую сторону. Довольствуются тем, что есть. Мне это не нравится.

– А молодежь от медийки в восторге.

— Не то слово! Вы не представляете, сколько раз за последние полтора года ко мне на вокзале подбегали мальчишки с криком: «О, тренер «Чисто Питера»!» Они понятия не имеют, как я играл в футбол. Это их не волнует. Телевизор им тоже нафиг не нужен – как эксперта федерального спортивного канала не знают меня и знать не хотят. Зато про Медиалигу смотрят все, – сказал спортивный директор «Чисто Питер».