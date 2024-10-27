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«БроукБойз» борются с «Титаном» за выход в 1/2 финала Кубка Медиалиги. Победитель встретится с «Амкалом»

«БроукБойз» играют с «Титаном» в 1/4 финала Winline Кубка Лиги.

«БроукБойз» – «Титан» – 0:0 (первый тайм)

«БроукБойз» (стартовый состав): Н. Зириков, Сухомлинов, Киряков, Жекич, Гриня, Мазур, Соснин, Черный, Рахимов, Мэджик, Яковлев.

«Титан» (стартовый состав): Арби, Дядя Степа, Харламов, Малания, Шустиков, Шахбанов, Деобальд, Тулушев, Кузин, Сиротов, Соломаха.

Победитель встретится в полуфинале с «Амкалом».

Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoБроукБойз
logoЛФК «Титан»
logoWinline Кубок Медиалиги
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