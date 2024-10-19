Детали ЧМ по медиафутболу: примет ОАЭ в феврале. Медиалига делает его вместе с экс-генсеком ФИФА, пойманным на коррупции

Уже зимой.

Чемпионат мира по медиафутболу пройдет в 2025-м – об этом рассказали в Winline Медиалиге. На форуме «Россия – спортивная держава» раскрыли новые детали о ЧМ.

Что известно о медийном ЧМ? Пройдет в ОАЭ в феврале, участвуют 16 команд со всех континентов

О медийном чемпионате мира говорят с начала 2024-го, когда Медиалига анонсировала выход на международный уровень. В феврале провели Суперкубок в ОАЭ, а сразу после планировали сыграть там и ЧМ.

«[Суперкубок] – имиджевая история, которая нужна, чтобы показать продукт иностранцам. Я давно занимаюсь международной историей, в этом году она будет реализована. Сам факт, что российский продукт уехал за пределы России, для нас важен », – радовался президент Медиалиги Николай Осипов.

Турнир без конкретных очертаний передвигали несколько раз: на лето, затем на ноябрь-декабрь, и вот новая дата – 2025-й.

Что известно о турнире?

● Играть будут в ОАЭ. Город пока не называли, но ранее Осипов упоминал Дубай. Еще среди вариантов был Китай.

● Участники – 16 команд со всех континентов . «Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола. Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира», – рассказал «Матч ТВ» технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава.

● Ожидается приезд европейских топ-сборных . «Европейских сборных будет несколько – это большие футбольные державы. Скажу больше – неоднократные чемпионы мира и Европы» , – добавил Осипов.

● Ориентировочная дата – вторая половина февраля 2025-го . «Мы пробиваем вторую половину февраля, но есть вероятность, что все может поменяться, – раскрыл Кортава. – Со своей стороны мы все проработали: регламент, календарь, команды на общении. Остались некоторые моменты, не зависящие от нас».

Медийная сборная России – как это будет? Точно участвует (с флагом и гимном), главным назначат Сослана Гатагова

Среди 16 участников точно будет сборная России, об этом на форуме рассказал Дмитрий Кортава: «Конечно же, будет сборная России. Что обязательно – со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование».

Вопрос участия России с флагом и гимном часто звучит в контексте медийного ЧМ. Летом в интервью «Советскому спорту» Осипов признался, что в том числе ради сборной и затевался чемпионат мира: «Самое главное сейчас: показать аудитории, в том числе в нашей стране, что сборная России существует. Что это не просто звук» .

Уже есть детали и о медийной сборной России. Ее создадут на основе сборной Медиалиги, которая существует с весны 2023-го и провела два матча. В марте в Самаре сыграли против «Крыльев Советов», а в декабре – со сборной ФНЛ в Каспийске. Оба раза Медиалигу разгромили – по 0:4. Зато собрали зрителей: на матч с «Крыльями» продали 3 352 билета, на игру против сборной ФНЛ на «Анжи-Арене» пришло 12 156 – рекорд того сезона для стадиона.

Скорее всего , главным тренером сборной станет Сослан Гатагов – экс-тренер «На Спорте» и «Амкала». С октября он в Lotus из Медиалиги.

Возможно, медийная сборная России сыграет и до чемпионата мира. В середине октября Осипов рассказал о предложении от сборной Венесуэлы (участвует в южноамериканском отборе на ЧМ-2026). Идут переговоры с РФС о матче против сборной России – правда, после инцидента с Михаилом Литвиным представить это заметно сложнее.

Среди организаторов ЧМ – бывший генеральный секретарь ФИФА. Его обвиняли в получении взяток от ЮАР и президента «ПСЖ»

У Медиалиги есть несколько иностранных партнеров, помогающих организовывать чемпионат мира.

«Это точно история с несколькими международными партнерами, – рассказывал Осипов телеграм-каналу «Крысева». – Но как эксперты, консультанты, идеология и организаторы мы там фигурируем».

Летом партнером чемпионата мира стала IFA (Международная ассоциация дружбы). Медиалига и IFA подписали меморандум о проведении ЧМ в ноябре-декабре 2024-го. В IFA работает Жером Вальк, бывший генеральный секретарь ФИФА и в недавнем прошлом ближайший коллега Йозефа Блаттера .

В 2016-м Комитет по этике ФИФА отстранил Валька от работы на 12 лет (позже срок сократили до 10) – выяснилось, что он получал взятку за проведение ЧМ-2010 в Южной Африке, устраивал махинации с продажей билетов, выписывал себе гигантские бонусы (около 40 млн долларов) и путешествовал в бизнес-джетах за счет ФИФА.

В 2020-м Вальк попал в новый скандал . Прокуратура Швейцарии обвинила президента «ПСЖ» Нассера аль-Хелайфи в скрытой взятке ФИФА (замаскировали под покупку телеправ) в обмен на проведение ЧМ-2022 в Катаре. Вальк подписывал документы и одобрял сделку со стороны ФИФА. Швейцарская прокуратура подозревала, что в обмен Вальк получил виллу в итальянском Порто Черво.

В мае 2024-го Вальк объявился в Международной ассоциации дружбы – его назначили генеральным секретарем.

«Мы ассоциация, базирующаяся в ОАЭ, и мы работаем над многими проектами, которые объединяют культуру, искусство, музыку и спорт. Мы не политики, я не политик. Мы люди, которые всю жизнь работали в мире спорта. IFA создана для объединения людей, объединения стран и предоставления нашим детям лучшего мира, чем тот, который есть сегодня», – рассказал Жером на своей презентации.

Первом большим проектом Валька в новой должности должны были стать Игры дружбы – российский аналог Олимпиады, от участия в котором спортсменов отговаривал МОК. Предполагалось, что Игры пройдут в сентябре в Москве и в Екатеринбурге. Летом выяснилось, что турнир перенесен на 2025-й. Его судьба крайне туманна.

Теперь Вальк помогает с организацией медиафутбольного ЧМ.

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Фото: Gettyimages.ru /Dennis Grombkowski, Philipp Schmidli; East News /Fabrice COFFRINI / AFP; vk.com/media.league