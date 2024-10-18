Сослан Гатагов будет главным тренером медийной сборной России

Сослана Гатагова назначат главным тренером сборной России по медиафутболу.

– Как будет формироваться сборная, учитывая большое количество команд, и кто будет главным тренером?

– Мы пока официально не объявляли Сослана Гатагова тренером медийной сборной России, это как раз наш тренер. Состав будет определять тренерский штаб. Понятно, что он будет формироваться из игроков, которые участвуют в Медиалиге, а также других ребят, которые захотят играть.

– Но при этом не может быть больше четырех профессионалов.

– Пока планируем делать регламент, по которому мы играем в России, не отходя от наших правил, – рассказал технический директор Winline Медиалиги .

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