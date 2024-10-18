Сослан Гатагов будет главным тренером медийной сборной России
Сослана Гатагова назначат главным тренером сборной России по медиафутболу.
– Как будет формироваться сборная, учитывая большое количество команд, и кто будет главным тренером?
– Мы пока официально не объявляли Сослана Гатагова тренером медийной сборной России, это как раз наш тренер. Состав будет определять тренерский штаб. Понятно, что он будет формироваться из игроков, которые участвуют в Медиалиге, а также других ребят, которые захотят играть.
– Но при этом не может быть больше четырех профессионалов.
– Пока планируем делать регламент, по которому мы играем в России, не отходя от наших правил, – рассказал технический директор Winline Медиалиги.
Что известно о сборной по медиафутболу? Хотят сыграть с командой Карпина, в конце года ЧМ с Францией и Нидерландами
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
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