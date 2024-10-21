«Броуки» сыграют с «Чисто Питер», СКА – с Lit Energy. Расписание 1/8 финала Кубка Медиалиги
Расписание матчей 1/8 финала Winline Кубка Медиалиги.
23 октября, среда
«БроукБойз» – «Чисто Питер», начало в 18:00
«Родина Медиа» – Fight Nights, начало в 21:00
24 октября, четверг
СКА – Lit Energy, начало в 18:00
«Титан» – Rocket Team, начало в 21:00
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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