  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Егоров о разговоре Карпина и Смолова: «От «там все хорошо, а у нас все плохо» ни на шаг не отошли, ничегошеньки не предложили. Я поражен»
1

Егоров о разговоре Карпина и Смолова: «От «там все хорошо, а у нас все плохо» ни на шаг не отошли, ничегошеньки не предложили. Я поражен»

Дмитрий Егоров недоволен высказываниями Валерия Карпина в интервью Федору Смолову.

«Просто потрясающее интервью Карпина и Смолова. Еще раз повторю. Смолов прямо говорит, что в РПЛ не бегают, не могут обработать скачущий мяч в 7 случаях из 10, и он сам после возвращения из Испании уже через месяц потерял интерес к тому, чтобы бегать.

Карпин не просто подтверждает, но и добавляет, что даже в Первой лиге Испании уровень был не хуже не то что сейчас, но и в жирные для РПЛ времена, когда зарплаты у иных игроков были как в «Барселоне».

При этом два человека – один из лучших игроков России современности и главный тренер сборной, который руководит клубами уже под 20 лет – так вот эти два человека, признающихся в глобальной халтуре русского футбола, еще умудряются выдавать что-то из серии: «Комментатор не должен нас оценивать».

Так вы сами себя оценили. Вы сами сказали, что тут мяч в центре катают так медленно, что вы засыпаете, стоя в атаке – это Смолов признался.

Более того, за все интервью, я ни разу не услышал ответ на вопрос: «А что делать?» Может, Карпин предложил запустить от своего лица онлайн курс для всех тренеров России? Может, предложил организовать глобальную конференцию от своего имени? Может, его поддержал Смолов?

Нет, даже речи об этом не было. Даже намека. От «там все хорошо, а у нас все плохо» ни на шаг не отошли, ничегошеньки не предложили. Я поражен», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Карпин об РПЛ: «Другие лиги интенсивнее. В Испании 5-6 человек пробегают 400 метров на спринте за игру, у нас – один, но люди не понимают. Данные выкладывают – они завышены, процентов 30 неправды»

Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoДмитрий Егоров
logoWinline Медиалига
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин у Смолова: с Глушенковым не ругался, пиво можно, смотрит футбол без звука (комментаторы бесят)
59сегодня, 06:40
Валерий Карпин: «Ни на ком не буду ставить крест, сейчас Россия нигде не участвует. Если бы были официальные матчи, и кто-то сказал: «Я не хочу играть» – тогда все, до свидания»
7вчера, 18:04
Карпин о Глушенкове: «Я не ругался с ним. Другой статус. Все футболисты должны отрабатывать. Если кому-то тренер не будет пихать, я потом не смогу предъявить никому»
15вчера, 16:35
Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»
187вчера, 15:47
Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»
59вчера, 14:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гаджиев передал 500 тысяч рублей «Амкалу» за победу над ФК «10». Деньги Маврину вручил сын Камила Гаджи
вчера, 19:25
«Мы создали новый вид спорта – разновидность футбола. Медиафутбол смог ответить на запрос молодой аудитории». Технический директор Медиалиги Кортава о проекте
3вчера, 18:04
Азамат Мусагалиев: «В шорт-листе ФК «10» имеется тренер из Медиалиги. Не Смирнов, но есть смысл его рассмотреть, возможно»
вчера, 16:35
Квартиру в Баку на побережье получит лучший игрок финала четырех Кубка Лиги, несмотря на перенос на «Газпром Арену»
вчера, 15:05
Мусагалиев о матче «Спартака» с ФК «10»: «Болею этой мечтой – сыграть с любимым клубом»
12вчера, 13:38
Виталий Панов: «Многие еще больше будут прогрессировать. Прогресс «Амкала» очевиден, но нужно больше»
вчера, 13:22
Красный мяч будет во всех матчах плей-офф Кубка Медиалиги, включая финал
вчера, 11:00
«Газпром Арена» примет финал Кубка Медиалиги 9 ноября. Впервые матч МФЛ пройдет на стадионе «Зенита»
28вчера, 10:30
Азамат Мусагалиев: «В ФК «10» будет массовая чистка состава»
4вчера, 08:30
Финал Кубка Надежды «Рома» – «Тандем» пройдет 27 октября на большом поле «Москвича»
21 октября, 19:45
Ко всем новостям
Последние новости
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
118 октября, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
118 октября, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
318 октября, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
2317 октября, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56