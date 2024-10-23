Егоров о разговоре Карпина и Смолова: «От «там все хорошо, а у нас все плохо» ни на шаг не отошли, ничегошеньки не предложили. Я поражен»

Дмитрий Егоров недоволен высказываниями Валерия Карпина в интервью Федору Смолову.

«Просто потрясающее интервью Карпина и Смолова. Еще раз повторю. Смолов прямо говорит, что в РПЛ не бегают, не могут обработать скачущий мяч в 7 случаях из 10, и он сам после возвращения из Испании уже через месяц потерял интерес к тому, чтобы бегать.

Карпин не просто подтверждает, но и добавляет, что даже в Первой лиге Испании уровень был не хуже не то что сейчас, но и в жирные для РПЛ времена, когда зарплаты у иных игроков были как в «Барселоне».

При этом два человека – один из лучших игроков России современности и главный тренер сборной, который руководит клубами уже под 20 лет – так вот эти два человека, признающихся в глобальной халтуре русского футбола, еще умудряются выдавать что-то из серии: «Комментатор не должен нас оценивать».

Так вы сами себя оценили. Вы сами сказали, что тут мяч в центре катают так медленно, что вы засыпаете, стоя в атаке – это Смолов признался.

Более того, за все интервью, я ни разу не услышал ответ на вопрос: «А что делать?» Может, Карпин предложил запустить от своего лица онлайн курс для всех тренеров России? Может, предложил организовать глобальную конференцию от своего имени? Может, его поддержал Смолов?

Нет, даже речи об этом не было. Даже намека. От «там все хорошо, а у нас все плохо» ни на шаг не отошли, ничегошеньки не предложили. Я поражен», – написал президент медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Карпин об РПЛ: «Другие лиги интенсивнее. В Испании 5-6 человек пробегают 400 метров на спринте за игру, у нас – один, но люди не понимают. Данные выкладывают – они завышены, процентов 30 неправды»

Карпин о футболе в России: «Дело не в отстранении, не в том, что нас вернут и все поменяется. Мы уже лет 20 не туда идем, а не последние три года»