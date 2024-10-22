Карпин об РПЛ: «Другие лиги интенсивнее. В Испании 5-6 человек пробегают 400 метров на спринте за игру, у нас – один, но люди не понимают. Данные выкладывают – они завышены, процентов 30 неправды»
– Сами себя не будем обманывать: уровень футбола в испанской лиге, наверное, поинтереснее, чем в России. И уровень футбола не с точки зрения техники даже, но и сточки зрения интенсивности. Я уж не говорю там про Италию, все чемпионаты – они интенсивнее, но просто люди не понимают.
Ну у нас тоже интенсивно, говорят, вон там бегает кто-то 400 метров на спринте условно. Или там сейчас данные выкладывают, понятно, что они завышены, процентов 30 неправды, это не датчики, которые мы используем.
Но 400 метров на спринте в Испании бегают все. А у нас 400 – это вот один кто-то пробежал, 400-500 метров на спринте, там Леха Ионов бегал – все. А там это нормально, по-другому быть не может. Там 5-6 человек за игру пробегают эти цифры.
– Да не, ну ты там просто если не будешь это пробегать – ты играть не будешь.
– Да! Я про это и говорю, но вот как это донести и объяснить. У нас тоже интенсивно, говорят, у нас тоже есть люди, которые бегают. Но он один! Два, три четыре – из всей лиги, – сказал главный тренер «Ростова» и сборной России в подкасте Федора Смолова.
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