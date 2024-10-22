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Карпин о Глушенкове: «Я не ругался с ним. Другой статус. Все футболисты должны отрабатывать. Если кому-то тренер не будет пихать, я потом не смогу предъявить никому»

Валерий Карпин отрицает наличие конфликта с Максимом Глушенковым.

– Ситуация с Максимом Глушенковым – это отсутствие коммуникации? Вы как-то поругались или, наоборот, не говорили, а что-то в информационное пространство с его стороны выбрасывается?

– Ничего мы не… Ну, еще раз, я просто не очень понимаю, я, по-моему, не ругался с футболистом. Другой статус, наверное – есть футболисты, есть тренер.

Что значит поругался? Поругаться я могу с другим тренером, или футболист с футболистом может поругаться. Есть разные уровни, поэтому сказать, что кто-то с кем-то ругался, – понятно, что нет.

Недовольство тренера футболистом, какими-то действиями футболиста, какими-то поступками футболиста – да, может быть. Но это нормально. Так же, как футболист может где-то, почему-то там, ну, обидеться на какого-то тренера, условно. Не знаю там в чем, но в чем-то может обидеться.

С Глушенковым не было никаких ругательств, ну, ругани, так скажем, больше не было ничего. И, в моем понимании, все футболисты, которые находятся на поле и которые будут на него выходить, как минимум должны отрабатывать.

Если кому-то тренер «разрешит» или не будет пихать, потому что ты будешь стоять, а за тебя будет бегать другой, я потом не смогу предъявить никому. Поэтому здесь требования, они ко всем одинаковые.

В мире, наверное, есть один футболист, которому можно простить все. Мы знаем, про кого мы говорим, потому что это Месси. Все остальные, какими бы великими они ни были…

То есть они должны работать на благо команды, так скажем. Поэтому требования, они есть, и они не изменятся, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

Карпин о российских комментаторах: «Выключаю звук, когда смотрю футбол. Чего вы лезете оценивать? Можешь услышать все, что угодно, но не знаешь, что происходит на поле»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
logoЗенит
logoРостов
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logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
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