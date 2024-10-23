Карпин у Смолова: с Глушенковым не ругался, пиво можно, смотрит футбол без звука (комментаторы бесят)

Много претензий к ВАР.

Валерий Карпин фактурно поговорил с Федором Смоловым на его канале Smol talk . Обсудили ситуацию с Максимом Глушенковым в сборной России, можно ли игрокам пиво и как в «Сосьедаде» оценивают будущее Арсена Захаряна.

«Я не ругался с ним. Другой статус». Конфликта с Глушенковым все-таки нет?

Сразу поговорили о недопонимании с Глушенковым. Карпин снова ответил, что конфликта нет:

«Я, по-моему, не ругался с футболистом. Другой статус, наверное – есть футболисты, есть тренер. Что значит поругался? Поругаться я могу с другим тренером. Футболист с футболистом может поругаться. Есть разные уровни, поэтому сказать, что кто-то с кем-то ругался, – понятно, что нет. Недовольство тренера футболистом, какими-то действиями футболиста, какими-то поступками футболиста – да, может быть. Но это нормально. Так же, как футболист может почему-то обидеться на какого-то тренера.

С Глушенковым не было никаких ругательств, не было ничего. В моем понимании, все футболисты, которые находятся на поле и которые будут на него выходить, как минимум должны отрабатывать.

Если кому-то тренер «разрешит» или не будет пихать, потому что ты будешь стоять, а за тебя будет бегать другой, я потом не смогу предъявить никому. Поэтому здесь требования, они ко всем одинаковые. В мире, наверное, есть один футболист, которому можно простить все. Мы знаем, про кого мы говорим, потому что это Месси. Все остальные, какими бы великими они ни были, должны работать на благо команды. Поэтому требования, они есть, и они не изменятся».

Карпин не заставляет ехать в сборную – не обидится, если кто-то откажется по личным причинам:

«Даже когда мы играли официальный матч, вспомни, я тебе позвонил, расставил акценты или точки над i, говорю, что будет вот так и вот так. Мы с тобой поговорили, договорились. И ты говоришь: «Да, окей, все, я это принимаю, понимаю, вопросов нет». То же самое здесь.

И я уже не говорю про официальные матчи, когда у нас они были, я тоже спрашивал там, у кого что-то болит, кто-то не хочет, не может, еще какие-то проблемы. Ребята, я заставлять никого не буду играть за сборную. То же самое происходит и сейчас. Когда собираемся, первый мой вопрос: «Ребят, кто приехал сюда без большого желания?» Я все понимаю прекрасно: мы нигде не участвуем и никуда не отбираемся. Поэтому, возможно, кто-то не хочет, не может. Лучше провести три-четыре дня дома, отдохнуть. Ребят, кто хочет сейчас вот так проводить время, ради бога, я не буду ставить крест ни на ком. Если бы у нас были официальные матчи и кто-то сказал: «Я не хочу играть», ну, окей, тогда все, до свидания.

Сейчас ситуация понятная мне. Может, кто-то в какой-то момент, не каждый сбор, понятно, предпочтет. Возможно, дома какие-то проблемы могут быть опять же. Были футболисты, которые просили на какой-то сбор не вызывать, потому что был ряд причин. Из-за логистики, допустим, не вызывали мы достаточно долгое время».

«10 литров – нет, бутылочку – можно». Карпин не против пива

Карпин рассказал, что следил за питанием и жировой еще в 2002-м, в «Сосьедаде» уже тогда смотрели данные по пробегу, а вот в «Сельте» такого не было. Тренер сборной России не против пива, но всему нужна мера:

«Все можно. Просто в определенном количестве и в определенное время. Пиво выпить можно? Можно. Сколько? 10 литров? Нет. Бутылочку? Ну да, можно. Выпить бутылочку красного вина на двоих-троих с хамоном можно? Ну, можно. Но если это будет каждый день, и хамона много, и 10 бутылок вина, – нельзя».

Карпин пересмотрел взгляд на тренерскую работу в «Армавире», когда столкнулся с менее классными футболистами:

«В мои 33, соответственно, все эти вещи нам объясняли, показывали. Поэтому, когда пришел, все эти требования постарался перенести. Тогда, в 2009 году, я, наверное, не доносил так, как это делаю сейчас.

Я говорю: надо жировую вот такую. И все. Без объяснения: надо вот так. Сейчас я пытаюсь донести, для чего это нужно. Даже по футбольным моментам, по прессингу, по выходу из обороны, да все что угодно. Хочу, чтобы человек понимал, для чего мы делаем вот это, вот это или вот это.

Прозрение наступило в «Армавире», как ни странно. Игроки «Мальорки» по уровню были не хуже игроков «Спартака», хотя выступали в Сегунде. Поэтому большой разницы я не почувствовал. Я говорил, а они делали.

Когда попал в «Армавир», поначалу предъявлял те же требования к футболистам. После двух недель сам себе задаю вопрос: «Что я делаю, зачем я говорю им отдать передачу на 50 метров, когда они не могут на пять отдать?» Проблема во мне, если я школьнику первого класса задаю восемь умножить на восемь, а он не знает ответа. Он еще ребенок, таблицу умножения не изучал. Предъявлять требования футболисту нужно по мере его возможностей.

После матча со Словакией в Казани я сказал, что все нормально, выиграли, но проблема моя. Я думал, вы сможете делать то, что я хотел. Вы не виноваты. Не смогли, потому что я предъявил требования, которые вы не смогли понять и реализовать».

«Говорит, потенциал сумасшедший». Карпин спрашивает про Захаряна у руководителя «Сосьедада»

Карпин сохранил контакт с бывшим вратарем «Сосьедада» Роберто Олабе – сейчас он спортивный директор клуба. В середине 90-х Олабе играл с Карпиным, а в 2002-м вернул его в Сан-Себастьян уже в роли менеджера. Общаются и по поводу Захаряна:

«Чем мне нравится «Реал Сосьедад» – достаточно семейный клуб. Все друг с другом хорошо общаются, никаких склок, дележек, ничего не было, и это идет от руководства даже. Поэтому я думаю, что Арсену с этой точки зрения повезло. Именно с клубом, но еще и команда хорошая.

С точки зрения адаптации будет намного проще. Роберто говорит, что все идет по плану. Они предполагали, что первый год будет тяжелым, нужно адаптироваться после российской действительности к испанской лиге, привыкнуть. На это время нужно, и они это понимают. То есть они дают ему время, не ставят крест, как это часто бывает. У них другой подход, и это нравится.

Футбольные качества [Захаряна] ценят высоко. Говорят: да, он пока не адаптировался, не хватает ему вот этого, вот этого. Но потенциал сумасшедший. Прежде всего, говорят про физические кондиции. И имеется в виду не только выносливость. Больше интенсивности, работы на спринтах, что он уже делает: тренажерный зал, у него специальная программа, помимо команды, индивидуальная, с ним тренер ходит. То есть его готовят к чемпионату Испании».

По мнению Карпина, главное различие нашего футбола от испанского – интенсивность:

«Сами себя не будем обманывать: уровень футбола в испанской лиге, наверное, поинтереснее, чем в России. И уровень футбола не с точки зрения техники даже, а интенсивности. Я уж не говорю там про Италию, все чемпионаты – они интенсивнее, но просто люди не понимают.

Ну, у нас тоже интенсивно, говорят, вон там бегает кто-то 400 метров на спринте условно. Или там сейчас данные выкладывают, понятно, что они завышены, процентов 30 неправды, это не датчики, которые мы используем.

Но 400 метров на спринте в Испании бегают все. А у нас 400 – это вот один кто-то пробежал. 400-500 метров на спринте Леха Ионов бегал – все. А там это нормально, по-другому быть не может. Там 5-6 человек за игру пробегают эти цифры».

«Мы уже лет 20 идем не туда». Карпин – о российском футболе

Жесткая позиция главного тренера сборной.

– Дело не в отстранении. Дело не в том, что когда нас вернут, все поменяется. Нет. Мы же там были.

– Будут хотя бы примеры наглядные, к чему стремиться.

– Так они были в 20-м году. Эти наглядные примеры в 20-м году были и в 21-м году были. Мы же не последние три года идем в ту сторону, не туда. Мы уже лет 20 идем не туда.

– Можно ли что-то исправить в лучшую сторону? И если да, то как и за счет чего?

– В отдельно взятом клубе, наверное, можно. Глобально, чтобы это все поменялось сразу… Такого нет, что надо сделать вот это, и все поменяется.

Пришлось объяснять посыл про 20 лет в разговоре с «Чемпионатом»: «Любой, кто внимательно посмотрит интервью, поймет, что это касается исключительно тренировочного процесса. Не нужно вырывать фразы из контекста».

Карпин смотрит футбол без звука. Бесит, что комментаторы оценивают эпизоды

Вспомнили и работу Карпина на «Матче». Там он курировал комментаторов, и многим не нравилось, что он критиковал их при всех:

«Они же все звезды. Когда сидит футбольная команда и ты говоришь: «Федь, чего ты не побежал?» А ты звезда, тебе нельзя говорить ничего. Ты же Федор Смолов, а тебе указывают на ошибку. Не все могут с этим справиться, а тем более наши звездные комментаторы.

Одно дело пихать, а другое говорить: «Был такой репортаж. Я не комментатор. Вы мне скажите, это нормально?» Условно: назначается пенальти, пробивается, а комментатор ни разу не сказал, что вообще пенальти, занят был чем-то другим. Это как воспринимать? Нормально? Они говорят, что нет. Но тому, кто вел репортаж, естественно это не понравилось. При всех – тем более. А я считаю, наоборот, при всех надо.

Карпин не знает, кто сейчас хорошо комментирует – смотрит матчи без звука:

– Не слышал комментаторов уже не знаю сколько лет. Когда смотрю футбол, выключаю звук.

– Но это связано с тем, что как раз уровень комментирования очень невысокий? И чтобы себя не раздражать, просто проще выключить.

– Глобально не знаю. Не могу оценивать, он низкий или высокий, просто есть моменты, когда что-то я слышу, комментатор начинает что-то говорить, и меня это раздражает. Что должен делать комментатор? Комментировать. Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты.

– Они считают, что они разбираются.

– Вот в этом и проблема. Ты был в Испании, и ты слышал.

– Там говорят, что происходит на поле.

– Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански - narrador, который говорит, говорит, говорит… А с ним рядом сидит бывший футболист, эксперт, который оценивает. Комментатор спрашивает оценку. У нас же они [комментаторы] оценивают футболистов: «Как можно так пробить?!»

– А потом они обижаются, что к ним так относятся. Футболисты же смотрят.

– Они мне говорят: «Мы же разбираемся!» Я говорю: «А кто тебе сказал, что ты разбираешься?» Отвечают: «Я же столько лет смотрю футбол!» А я говорю: «Я вот мультфильмы смотрел и до сих пор смотрю. Мне 55 лет. С детства, когда мне был один годик, мне ставили мультфильмы.

И я их тоже сейчас смотрю с детьми. Но я не знаю, как они снимаются, не могу оценивать. Тогда почему вы оцениваете?» Они говорят: «Это интересно зрителю». Я говорю: «Кто вам сказал? Конкретно ваши оценки, возможно, неинтересны».

– Интересны только им самим на самом деле.

– Да. А какого-то эксперта, возможно, интересны.

Смолов согласился с Карпиным и добавил, что Тимур Журавель сказал ему, что оценивать действия футболистов – это российская школа комментирования. Карпин отметил: «Хороший комментатор – это тот, который комментирует матч так, что человек, который не смотрит на экран, понимает все, что происходит на поле. Кто атакует, в какие ворота…

У нас же, слушая комментатора по телевизору и отвернувшись, ты не знаешь, что происходит на поле, у кого мяч, кто кому отдал… Можешь услышать все что угодно! Но ты не знаешь, что происходит на поле. Это мое видение, мое понимание».

У Карпина претензии к ВАР. К судьям в поле вопросов нет

Затронули и тему судейства. Карпин больше не критикует арбитров в поле, но претензий к ВАР много:

«Я частенько высказываюсь, и все думают – потому что проиграли. Да нет. Я высказываюсь даже не потому, что проиграли, а просто потому, что не понимаю, что происходит. Вот в чем проблема. И лично у меня все меньше и меньше претензий (или в принципе их нет) к судьям, которые в поле.

Мне непонятен ВАР. Для чего нужен ВАР? Комментатор что должен делать? Комментировать. ВАР что должен делать? Помогать исправлять ошибки. Все. Но они-то сейчас говорят: ВАР не имел оснований вмешаться.

Подождите, недостаточное касание, недостаточная ошибка, что-то недостаточно. В смысле недостаточно? Подожди, был фол? Был контакт? Был. Что значит «недостаточный»? Кто определит «достаточность»? Как определить ее? Прибор какой-то есть у вас, чтобы определить «достаточность», «недостаточность»?

Но ты во всяком случае, если увидел там наступ, например, задержку, скажи – пусть судья придет, посмотрит, и пускай он определяет. Так они же даже не зовут теперь. Потому что посчитали «недостаточным». Или потому что, сейчас уже другая версия, это, по мне, вообще катастрофа, – судья на ВАР молодой. Ну, моложе того, который в поле».

В качестве аргумента Карпин привел в пример Сергея Карасева (главный с опытом) и Антона Фролова (молодой на ВАР). Карасев ошибочно не назначил пенальти в матче «Краснодара» с «Динамо». Через тур «Ростов» играл с махачкалинским «Динамо»: Валентин Пальцев сфолил на красную, но Карасев даже не сходил к монитору:

«Такая же ситуация, только там не пенальти, а удаление должно быть. И этот же Фролов не зовет или Карасев не идет, не знаю, как там было.

У меня вопросы не к судьям. Но если судья не увидел, не заметил, я это понимаю (не тот ракурс, не успел) – есть ВАР. Так он для этого и нужен! Что значит недостаточно оснований? ЭСК даже это пишет. В смысле недостаточно? Я беременный или не беременный?»

Карпин уверен, что в случае грубых ошибок судей нужно наказывать и заменять другими – но руководители говорят, что их физически не хватает. Тренер «Ростова» верит, что есть дефицит:

«Когда в руководстве был итальянец [Роберто Розетти] он говорил, что в России три тысячи судей, а в Пьемонте (область в Италии) 30 тысяч футбольных судей. А у нас на всю страну три – возможно, это правда».

Карпин предлагает, чтобы матчи РПЛ судили молодые арбитры из Второй лиги: «Они будут ошибаться, так и эти ошибаются, какая разница? Будут еще больше ошибаться? Думаю, нет. Придет и будет судить.

В Испании был тур, когда судьи из Примеры и Сегунды объявили забастовку. Думали даже отменять тур, но взяли молодых судей из низших лиг – и ничего не произошло вообще. Да, где-то кто-то ошибся, но все нормально. И даже мы, футболисты, им хотели помочь. И он вел себя нормально: «Возможно, я ошибся». И у тебя аргументов нет».

«В «Факеле» зарплата была 160 рублей, «Гурия» предложила тысячу. Говорю: «Нет, пообещал «Спартаку»

Карпин в деталях вспомнил трансфер в «Спартак» Олега Романцева. Впервые к нему подошел скаут москвичей Валентин Покровский. Карпина хотел видеть лично Романцев, но Валерий за два месяца позабыл о возможном трансфере и укатил Ригу с партнерами.

В Москве Карпина обыскались – даже звонили маме в Эстонию: «Набрал ей: «Тебя здесь все ищут. Я не знаю кто. Какой-то «Спартак» разыскивает, еще кто-то названивает». Говорю, пара дней – и приеду. Приезжаю домой и звонит Покровский: «Почему не едешь»? Беру билет, а трудовой договор еще с «Факелом». Познакомились с Олегом Ивановичем [Романцевым]: «Хочешь?» – «Конечно, хочу». 19 декабря тренировка».

Карпин на время уехал в родную Нарву: сначала отказал ЦСКА, а потом получил невероятное предложение от грузинской «Гурии» Ланчхути, на тот момент второй команды после «Динамо» Тбилиси:

«В «Факеле» у меня зарплата была 160 рублей – нормально для 20 лет. «Гурия» предложила тысячу. Плюс «Волгу» – ее можно было продать тысяч за 20-25. Еще были премиальные – 500 на выезде и 250 дома. А дома «Гурия» выигрывала все – можно сказать, миллиардер. И я говорю: нет, пообещал «Спартаку».

Карпин вернулся в Москву, но в итоге попал лишь на просмотр – прошел отбор среди 40 футболистов. Главное впечатление на старте спартаковского отрезка – поездка с командой в Гонконг: «Там лифт разговаривал, телевизор с пультом, я всю ночь переключал каналы».

Ну и, конечно, рассказал об эмоциях от победы над ЦСКА (5:4) – на самом деле это был его второй матч за «Спартак», а не дебютный, как многие думают. В первом туре он вышел на несколько минут против «Арарата».

«Но все помнят матч с ЦСКА, – делится Карпин. – Я вышел на замену при 3:3 минут на двадцать. Сразу теряю первый мяч, нам забивают. Думаю, первый и последний раз вышел, отправят обратно в Воронеж.

Идет игра, я простреливаю, мяч попадает в грудь игроку ЦСКА, и он срезает в свои. Остается минут пять – помню как в тумане: первый матч, 30 тысяч в «Олимпийском». Станислав Саламович бросает, я принимаю мяч, пробрасываю по бровке, подаю – и Серега Родионов забивает. И весь стадион начинает орать: «Карпин».

Заходим в раздевалку. Защитник Боря Поздняков говорит: «Я здесь 10 лет играю, хоть бы раз кто-нибудь крикнул «Поздняков». А тут три минуты сыграл и весь стадион орет. Что за несправедливость. Олег Иванович тоже зашел: «Молодец, один в свои, два в чужие, неплохо».

Карпин после завершения карьеры: посмотрел 1 матч за год, пошел на ТВ в Мадриде, а потом в «Спартак»

После завершения карьеры Карпин устал от футбола – и за год посмотрел только финал Лиги чемпионов. О тренерской работе даже не думал:

«Футболистами мы потренировались, помылись, сигаретку покурили и поехали. А готовить тренировку на сегодня, думая про завтра, разобрать, что получилось или нет, подготовиться к следующей – нафиг мне это надо было. Я футболист. Когда проиграли, думаешь, я гол забил – и нормально. Это эти мудаки, я-то нормально сыграл. А тренеру надо думать про всех».

Потом Карпина позвали на испанское телевидение вести «Обзор тура»: «Не знаю, с какого перепуга про меня вспомнили, там своих игроков более чем достаточно. Согласился и начал каждое воскресенье ездить на эту передачу – пришлось смотреть много футбола, чтобы говорить. Вернулся в футбол, можно сказать. Начал с ветеранами где-то бегать».

Карпин признался, что бизнес в Испании пошел вниз из-за кризиса, он развелся с первой женой – и с удовольствием вернулся в «Спартак» генеральным директором: «В Испании ничего не держало».

«По-русски хуже говорят, чем по-испански». Как живут дочки Карпина от первого брака

В Испании у Карпина осталась только семья: две дочки и первая жена: «Они по-русски хуже говорят, чем по-испански. По-русски они хорошо говорят как бы, но им проще говорить на испанском.

На русском они тоже думают, когда приезжают. Но все равно проще [на испанском]… На русском все равно подбирают где-то какие-то слова. Даже у меня так было. Когда я в 2008 году вернулся в «Спартак», три дня не мог интервью давать. Подбирал слова на русском языке про футбол».

Фото: Mutsu Kawamori/AFLO, Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; РИА Новости /Игорь Руссак, Владимир Родионов, Илья Питалев