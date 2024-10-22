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Виталий Панов: «Многие еще больше будут прогрессировать. Уже прогресс очевиден, но нужно больше»

Виталий Панов высказался о прогрессе игроков «Амкала».

– Говоря об атмосфере в команде, сейчас каждый из игроков понимает, почему он играет…

– К каждой позиции есть требования. Я не знаю, что было раньше. Требования четкие. Глобально, ребята понимают, что нужно от каждой позиции. Я очень хорошо ко всем парням отношусь, но если по каким-то причинам ты не играешь – я объясняю почему.

Жду, что многие еще больше будут прогрессировать. Уже прогресс очевиден, но нужно еще больше.

– У вас в команде Шера. Для него был важный матч [против ФК «10»], потому что одна из его команд на первом месте, а другая вылетела из чемпионата. Вы с ним говорили перед матчем?

– Я сказал в шутку: «Слушай, если ты не готов играть, я тебя могу не выпустить». Он посмеялся. Я понимаю, что для него это был важный матч. Я спросил: «Забьешь гол – будешь праздновать?». Он сказал: «Наверное, нет». Это его выбор, его решение.

Я благодарен ему. То игровое время, которое он получил, в целом он справился, – сказал главный тренер «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Главная сенсация медиафутбола сейчас – это перерождение «Амкала»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВиталий Панов
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoАндрей Шерешков
logoWinline Кубок Медиалиги
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