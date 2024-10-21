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Некит: «Мне все равно, кто наш соперник. Цель – выиграть кубок. Но если это будет «Амкал», с удовольствием сыграем, ##### какое дерби в финале»

Президент 2Drots Некит выказался о возможном финале Winline Кубка Медиалиги.

2Drots и «Амкал» вышли в финал четырех. Команды сыграют в финале, если выиграют свои полуфиналы. 

– «Амкал» и 2Drots – это финал мечты?

– Сколько сезонов мы играем, всегда говорю, что мне все равно, кто наш соперник. Моя главная цель и задача – выиграть кубок. Сначала должны туда выйти, тоже самое другой паре. Достойные встретятся в финале. Если это будет «Амкал», с удовольствием сыграем, ###### (капец) какое дерби в финале.

– Вы единственные, кто победил «Амкал», как оценишь их сейчас?

– Тяжело объективно оценить, потому что они играли с Lotus, с «Титаном», в какой-то момент буксовали. Не знаю. С «Броуками» неплохо смотрелись. «Десятка»? Я даже не знаю, это можно объективно судить или нет. На них сильное давление было, как будто они испугались и не показали свой максимум. «Амкал» по таблице в этом сезоне лучше, чем в прошлом, но сезон не закончен, еще играть важный этап.

– 2Drots сейчас сильнее, чем «Амкал»?

– Для меня 2Drots сильнее, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАмкал
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoНекит 2Drots
logoWinline Кубок Медиалиги
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