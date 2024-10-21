Главная сенсация медиафутбола сейчас – это перерождение «Амкала»

Претендуют на чемпионство.

В медиафутболе редкое: две главные команды индустрии наверху турнирной таблицы. «Амкал» – лидер, 2Drots – чуть позади.

Наверное, вы не заметили, но в паре «Амкал» и 2Drots давно рассинхрон. «Амкал» оставался топ-клубом по аудитории, статусности и стрит кридабилити. Но пока 2Drots набивал сумку Gucci трофеями (с 2022-го – три титула) «Амкал» искал себя и решал внутренние проблемы.

Они начались в сентябре 2022-го после внезапного расставания с Денисом Зубко – первым тренером в клубной истории, которого обожали и игроки, и зрители. На прощании: слезы и недоумение – четкого ответа, почему Зубко уходит, так и не прозвучало. Следующие два года «Амкал» рагребал последствия.

Перебирал тренеров: Бабин, Миллер, Гатагов.

Тасовал состав: 41 новичок после ухода Зубко; трансфер в клуб переставал восприниматься символом статуса игрока.

Терял медийных старичков: они отдалялись от команды, не найдя роль в новой реальности.

Менялось и отношение к «Амкалу» – уже не топ-клуб, а «Шеффилд»: уважение за прошлое, но без жизни и трофеев.

Перед осенним Кубком Медиалиги за «Амкал» стало тревожно: после очередного внутреннего конфликта ушел Гатагов. Нового тренера торопились найти к Кубку России. Выбрали Виталия Панова: 45 лет, без опыта в Медиалиге, с тьмой матчей во Второй и Первой лигах.

Не законсервирует ли команду, оставив без медийности? Не приведет ли толпу неизвестных игроков из подвала? Не окажется ли серым профи?

Все не сбылось. Новый «Амкал» – восторг.

Во-первых, лучшие по результатам. Первые в Кубке Медиалиги, первыми вышли в финал четырех. Постоянно забивают (20 в восьми матчах – больше только у «Родины Медиа») и почти не проигрывают (одно поражение – 2Drots). Сила соперников не показатель: были и чемпион пятого сезона «БроукБойз» (2:1), и полуфиналист «Титан» (3:0).

Но важнее – Кубок России. Там «Амкал» оказался самым ярким и смелым из тройки медиакоманд.

Не заметили «Коломну» (8:1), перебороли «Велес» (2:0), разорвали по игре «Аланию» из Первой лиги. Лучшая атака «Амкала» в сезоне: Пича, Маврин и Костюков плели кружева и создали десяток моментов – если бы не вдохновение вратаря Георгия Натабашвили, прошли бы в рекордную 1/16.

Медиафутбол от неосознавания сенсационности даже заговорил, что команду построил Гатагов – а Панов пришел на все готовое. Но в «Амкале» другое мнение.

● «Виталий Николаевич с первой тренировки выстраивал команду под себя, выдвигал свои требования. Поэтому это полностью заслуга его тренерского штаба. Он – лучший» (Имай, капитан) .

● «Требования стали более конкретными. Были нюансы с Катричем, Панов говорил: «Толь, надо добегать. Если ты не будешь, будет другой игрок». Без крика, четкая договоренность. Вчера Сеня с Пичей были на желтых. Панов в перерыве сказал: «Я не хочу вас менять. Но вы должны пообещать, что не будет импульсивных действий. Чтобы не было даже возможности дать вам вторую желтую. Если вы обещаете – я вас оставляю» (Маврин, лидер) .

● «Панов – идеальнейшее попадание для «Амкала». У меня фантастический линк с тренерским штабом, мы друг друга чувствуем. Я будто играю в Football Manager, где ты заранее четко знаешь, как будешь играть. На тренировках я понимаю, что мы будем делать на матче. У меня такого пока не было ни с одним тренером – кайф невероятный» (Герман Эль Класико, президент) .

Но еще важнее, что в «Амкале» проснулось то нечто неуловимое, что когда-то и влюбляло зрителей.

🦁 Панов вернул в состав Антона Чужого – медийного вингера, который много играл в первых сезонах, но осел в запасе. Выпускал его в Кубке России (Антон заработал пенальти), досрочно вернул из аренды. Блогер и легенда клуба в обойме – редкость для медиафутбола-2024.

🦁 Выстроил идеальные отношения с Дамиром Трегуловым. Форвард оказался в «Амкале» летом, но не за футбольные качества: болельщики ставили реакции и писали комменты, чтобы его взяли. Дамир раскрылся как медийная звезда: снимался с рилсах про шину из Lego , много шутил в клубном канале. Панов не отмахнулся от Дамира, а дал шанс и отозвался на его юмор.

По-отечески поздравил с голом: «Красавчик! Дай руку пожму, дерьмо».

Не верил, что Дамир оформлял покер 2Drots: «Реально ты? Я посмотрю статистику. Красавец».

Троллил после матча с «Космосом» в Кубке России, когда Трегулов вышел на замену: «Дамир сыграл 10 минут, а дал 50 интервью».

🦁 Панов вписывается за игроков. После матча Амкала» с Lotus телеграм-каналы облетело видео, где Панов отчитывает тренера Lotus, который попытался заговорить с амкаловцамами: «Ты не имеешь права говорить с моими игроками. Я запрещаю тебе».

Забавно, что после первого занятия с Пановым легенда клуба Евгений Спиряков сравнивал его с Зубко, «но с большим бэкграундом в тренерстве». Спустя почти три месяца очевидно, что сравнение точное: Панов – архетип строгого, но доброго отца. Он раскрепостил игроков и вернул атмосферу доброты, с которой у многих ассоциировался старый «Амкал».

При этом Панов не плюшевый тренер: Тед Лассо моментально переключается в Тони Д’Амато. Доказательство: речь в тайм-ауте в матче с Lotus – после нее «Амкал» выгрыз победу (2:1).

В обновленном «Амкале» есть и медийность, и результаты. Чтобы закончить смутное время, осталось выиграть уже наконец чемпионство.

Блогер в заявке «Амкала» на Кубок России. Играл на «Олд Траффорд», его инстаграм хвалил Дудь*

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Фото: «Амкал»