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ФК «10» сразится с «Амкалом» в Winline Кубке Медиалиги

ФК «10» и «Амкал» сыграют в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги.

20 октября, воскресенье

ФК «10» – «Амкал», начало матча в 14:00

Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий»

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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