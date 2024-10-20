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«Мы обосрались. Болельщики имеют полное право предъявить нам за результат». Идову извинился перед болельщиком

Брайн Идову извинился перед болельщиком, которому ответил на критику .

«Хочу извиниться перед болельщиком, за то, что на эмоциях начал что-то отвечать. Поддержка была слышна, и это чувствовалось. За это огромное спасибо.

Конечно, болельщики имеют полное право предъявить нам за результат, потому что это всегда будет самым главным. Мы обосрались. Понимаю от чего были сказаны его слова. Просто мне не понравилась фраза, что на поле у людей пульс был меньше, чем у него.

Лично я не увидел ни одного, кто был бы равнодушен, и не бегал, и не пытался выиграть эту игру. Просто ничего путного не получилось. Все хотят выиграть, не только мы. Это часть игры. Один гол за семь матчей это конечно проблема, которую, к сожалению, не получилось решить. Не знаю в чем даже причина. Такая хреновая полоса сейчас у нас», – написал защитник ФК «10».

Напомним, после поражения от «Амкала» (0:2) в 8-м туре Winline Кубке Медиалиги болельщики с трибуну раскритиковали «Дестяку» за игру. Идову резко ответил.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Брайна Идову
logoБрайн Идову
брань
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoWinline Кубок Медиалиги
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