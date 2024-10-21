Стартует плей-офф Кубка Медиалиги. Все пары и расписание
Уже в среду.
В осеннем Winline Кубке Медиалиги начинается главная стадия – плей-офф.
Кто прошел в плей-офф?
10 команд. «Амкал» и 2Drots заняли первые два места в группе и попали напрямую в полуфинал.
«Родина Медиа», «БроукБойз», Rocket Team, Lit Energy, СКА, «Титан», «Чисто Питер» и Fight Nights заняли места с 3 по 10 и попали в 1/8 финала.
Что нужно знать о плей-офф?
● Все матчи пройдут без ответных встреч
● Финал четырех (полуфиналы и финал) может пройти в Баку на стадионе имени Тофика Бахрамова (вмещает 31 200 зрителей) с 28 октября по 2 ноября. Также рассматриваются Санкт-Петербург, Краснодар и «Лукойл Арена» в Москве.
● Победитель получит от 5 до 10 миллионов рублей.
● Финалисты Кубка Медиалиги получат место в Суперкубке Медиалиги, который пройдет в Абу-Даби с 3 по 9 февраля
Расписание плей-офф
1/8 финала
23 октября, среда
«Родина Медиа» – Fight Nights
«БроукБойз» – «Чисто Питер»
Rocket Team – «Титан»
Lit Energy – СКА
24 октября, четверг
Что еще нужно знать о плей-офф Кубка Медиалиги?
● Лучший игрок финала четырех получит квартиру в Баку.
● Полуфиналы Кубка Медиалиги могут пройти в Воронеже.
● Желтые карточки, полученные на групповом этапе, аннулируются. Красные карточки и дисквалификации переносятся на плей-офф.
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