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  • Слуцкий поддержал Дзюбу, пнувшего соперника в Т-Лиге: «Чужой получил пендель не просто так. «Амкал» заглотил 3 гола, спровоцировал скандал, а потом сорвал финал»
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Слуцкий поддержал Дзюбу, пнувшего соперника в Т-Лиге: «Чужой получил пендель не просто так. «Амкал» заглотил 3 гола, спровоцировал скандал, а потом сорвал финал»

Леонид Слуцкий высказался по поводу пинка Артема Дзюбы на Т-Лиге.

«Что значит: «Меня пнули – я отказался играть»? Ты послал нахер – тебя пнули. Играйте дальше. В чем дело? Конечно, они отказались играть, потому что они («Амкал») уже горели 0:3.

Вы заглотили три гола за три минуты и тут же спровоцировали скандал после обычного фола. Парень даже пытался извиниться за свой фол. 

А они ушли и сорвали финал. Нахрена вы вообще выходили? Я из профессионального спорта, для меня такое поведение неприемлемо. Но я допускаю, что в медиалиге это нормально.

«Амкал» повел себя достойно, защищая Чужого? В чем достоинство? Ему влетел пендаль после определенных действий. Футболист неадекватно отреагировал на обычный фол, послал человека, что не делается в мужских взаимоотношениях, вызвал нереальный скандал. Когда соперник пытался извиниться, отмахнулся и случился словесный понос. Естественно, «Мандалорцы» начали защищать своего товарища, что тоже по-футбольному верно. И в момент оскорблений тебе прилетел пинок.

Мне понравились слова Чужого: «За то, что я всех обматерил, должны дать желтую, а Дзюбе за пинок – красную». Это откуда вообще такие правила? Достойно было бы выйти и обыграть после этого команду Дзюбы, а не уходить», – сказал главный тренер «Шанхай Шэньхуа».

Команда Дзюбы Mandalorian Team играла с «Амкалом» в финале медиафутбольного турнира Т-Лига. В одном из эпизодов после фола на хавбеке «Амкала» Антоне Чужом началась перепалка: Чужой послал Дзюбу, тот дал ему пинок.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал Т-Лиги
logoАртем Дзюба
logoЛеонид Слуцкий
logoпремьер-лига Россия
logoАмкал
logoАкрон
logoАнтон Чужой
logoТ-Лига
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