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  • Представитель Дзюбы написал комментатору Т-Лиги Чепурину и предложил «обсудить его работу». Павел назвал позорищем поведение Артема на финале
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Представитель Дзюбы написал комментатору Т-Лиги Чепурину и предложил «обсудить его работу». Павел назвал позорищем поведение Артема на финале

Леонид Гольдман написал Павлу Чепурину, чтобы обсудить работу на финале Т-Лиге.

Гольдман – официальный представитель Артема Дзюбы. Павел работал комментатором на финале турнира, где нападающий пнул игрока «Амкала». После матча Чепурин в своем телеграм-канале написал пост, в котором назвал Дзюбу 36-летним дяденькой, а его поведение – позорищем.

«И даже в самый последний момент все это можно было потушить одним волевым, мужским и мудрым решением. Просто представьте, что Дзюба подходит к Чужому и говорит: «Извини, я переборщил – но и ты был не прав»

Ан нет – 36-летний дядька предпочитает вести себя, как детсадовец из ролика «он показывал писюн» (no context!), и делить своих и чужих на «мужиков» и «девочек» на весь стадион, причем снова в спину уходящему сопернику. Просто позорище.

В момент, когда все превратилось в фарс, лига приняла единственно верное решение – сорвать стоп-кран: ничего увлекательного и веселого в происходящем не было. Все это уже начинало выглядеть абсурдно и даже жалко», – отреагировал на матч Чепурин.

Позже Чепурину написал Гольдман.

«Сегодня г-н Гольдман изъявил желание обсудить работу комментатора в матче с «Амкалом». Ведь там больше не было ничего, что заслуживало бы внимания официального представителя Артема Дзюбы», – написал Чепурин.

Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот 

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Павла Чепурина
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАмкал
брань
Леонид Гольдман
logo«Чепа» Павел Чепурин
logoТ-Лига
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