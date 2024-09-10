Представитель Дзюбы написал комментатору Т-Лиги Чепурину и предложил «обсудить его работу». Павел назвал позорищем поведение Артема на финале
Гольдман – официальный представитель Артема Дзюбы. Павел работал комментатором на финале турнира, где нападающий пнул игрока «Амкала». После матча Чепурин в своем телеграм-канале написал пост, в котором назвал Дзюбу 36-летним дяденькой, а его поведение – позорищем.
«И даже в самый последний момент все это можно было потушить одним волевым, мужским и мудрым решением. Просто представьте, что Дзюба подходит к Чужому и говорит: «Извини, я переборщил – но и ты был не прав»
Ан нет – 36-летний дядька предпочитает вести себя, как детсадовец из ролика «он показывал писюн» (no context!), и делить своих и чужих на «мужиков» и «девочек» на весь стадион, причем снова в спину уходящему сопернику. Просто позорище.
В момент, когда все превратилось в фарс, лига приняла единственно верное решение – сорвать стоп-кран: ничего увлекательного и веселого в происходящем не было. Все это уже начинало выглядеть абсурдно и даже жалко», – отреагировал на матч Чепурин.
Позже Чепурину написал Гольдман.
«Сегодня г-н Гольдман изъявил желание обсудить работу комментатора в матче с «Амкалом». Ведь там больше не было ничего, что заслуживало бы внимания официального представителя Артема Дзюбы», – написал Чепурин.
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