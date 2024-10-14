Отар Кушанашвили излечился от рака: «Больше я не намерен делать вид, что мне мало лет. Я должен прожить 20 качественных лет»

Отара Кушанашвили выписали из больницы после операции по удалению злокачественной опухоли из печени и кишечника.

«На свободу из онкологического центра им. Н.Н. Блохина выходит человек, про которого говорят разное: хорошее, безобразное. Но в основе своей, размышления человечества обо мне в том, соответствует ли паренек перед вами тому, что он ##### (говорит) из экрана.

Мы выезжаем из центра, что означает, что мы победили рак. Мы возвращаемся домой. Больше я не намерен делать вид, что мне мало лет. Мне много лет. Я буду использовать каждый день, чтобы быть счастливым. Я должен прожить 20 очень качественных лет. 14 октября – день победы Отарика Кушанашвили над раком», – сказал шоумен.

В начале октября Отару удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. Летом он попал в реанимацию, где позднее у него обнаружили рак кишечника.

Winline Медиалига назвала новый осенний турнир Кубок Надежды именем Отара.

Кушанашвили в медиафутболе с 2023 года – он является медиадиректором в «Родине Медиа».

Отар Кушанашвили борется с раком: удалили часть кишечника, пережил две клинические смерти