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«Я выжил! Я ###### рак!» Отар Кушанашвили перенес операцию по удалению злокачественной опухоли

Отар Кушанашвили вышел на связь после операции.

«Я живой! Я живой! Живой! Выпросил телефон! Пусть Шустрила оповестит мир, что я ###### (победил) рак!

9 часов операции! Я живой! Я выжил!» – написал шоумен.

Вчера Отару удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. Летом он попал в реанимацию, где позднее у него обнаружили рак кишечника.

Winline Медиалига назвала новый осенний турнир Кубок Надежды именем Отара.

Кушанашвили в медиафутболе с 2023 года – он является медиадиректором в «Родине Медиа».

Отар Кушанашвили борется с раком: удалили часть кишечника, пережил две клинические смерти

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Каково?!»
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Кубок Надежды МФЛ
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