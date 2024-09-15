Отар Кушанашвили борется с раком: удалили часть кишечника, пережил две клинические смерти

«Я был одной ногой в могиле».

Летом Отара Кушанашвили экстренно госпитализировали, а позже – обнаружили рак кишечника, с которым он достойно борется до сих пор.

Как сейчас дела у главного острослова российского шоу-бизнеса?

Кушанашвили едва не умер, потому что затянул с обращением к врачам

Еще в начале лета Отар был в порядке: он болел за сборную Грузии и снимался на ютубе. Но 20 июня Кушанашвили попал в реанимацию – об этом сообщили новостные телеграм-каналы, а позже подтвердили и люди Отара.

«Сегодня утром вместе с Антоном Шестаком отвезли его в больницу, – написал продюсер шоумена Виктор Ладненко. – Едва уговорили (около недели долбились в закрытую дверь, но убедили) на осмотр, и нам сразу же сказали: экстренная госпитализация.

Отар в реанимации, он плохо себя чувствует, но информацию про цирроз печени, растиражированную уже во многих СМИ, не подтверждаю. Врачи пока не говорят про цирроз. Нужны сначала реанимационные мероприятия, а уже потом, после диагностики, будет точный диагноз».

Телеграм-канал Shot писал, что у Отара диагностировали острую непроходимость кишечника и панкреатит.

«У Отара был раздутый живот, как впоследствии выяснилось, уже произошел разрыв, все растеклось, началась интоксикация, – рассказала НТВ гражданская жена Отара Ольга Фролова. – Как сказали красногорские врачи, которым большое спасибо, если бы еще подождали 5-6 часов, то спасти бы уже не удалось. Счет шел на часы».

«Я был одной ногой в могиле. Меня отвезли в красногорскую больницу, там меня спасли замечательные врачи», – подтвердил позже Кушанашвили.

После госпитализации Отара срочно прооперировали. Позже потребовалась еще одна операция – по удалению поврежденной части кишечника. После операций Кушанашвили несколько дней провел в медикаментозном сне на ИВЛ – так он отметил свой 54-й день рождения.

Кушанашвили установили стому. Еще это устройство называют калоприемником, но Отар использует авторское «Говеный гейзер». Выходя в люди, он прикрывает торчащее из-под рубашки устройство пиджаком: «Это единственное, что заставляет чувствовать себя закомплексованным».

У Отара обнаружили рак кишечника. В сентябре – решающая операция

Отар ожидал, что после двух операций его выпишут. Но врачи обнаружили в кишечнике злокачественную опухоль.

«Во время операции по удалению части кишечника нашли опухоль, – рассказала НТВ гражданская жена Ольга Фролова. – Взяли ткани на анализ, оказалась, что она злокачественная. У Отара четвертая стадия рака сигмовидной кишки. Метастазы в печени. Несмотря на четвертую стадию, относительно вовремя обнаружили проблему. Не очень запущенный случай, поэтому прогнозы утешительные ».

«Я испытал такое чувство беспомощности, которого больше всего в себе ненавижу, – рефлексировал Кушанашвили у Юлии Бедеров, в первом большом интервью после госпитализации. – Непонимание абсолютное, почему я. И злость невероятная. Злость подразумевающая обиду, что я. Ты думаешь, эта болезнь, которой будут болеть другие, а не ты – Отар, полный силы и огня. Когда я стал рассуждать с доктором: «Почему я?», он ответил: «Это не то направление вопроса. Это лотерея. Просто вы. Выпало вам болеть ».

2 июля Кушанашвили вернулся в медиа. Сначала записывал только голосовые сообщения. В них с трудом узнавался прежний Отар – голос был уставший и шипящим.

Отар рассказывал, что происходило с ним после операции: «Две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор. Я очень-очень-очень устаю, но я очень-очень-очень горд собой».

Потом шоумен начал записывать видео с жизнеутверждающим посылом: «Я не все книжки прочел, никуда не уйду!»

«Надо понимать, как я устроен, я никогда не сдаюсь, – заявил Отар в интервью Юлии Бедеров. – Я объявлю священную войну этой болезни. Я вдруг представил себе, если я еще и рак сумею одолеть, так кто же я? Я, мать вашу, Че Гевара! В коридорах центра им. Блохина я вижу молодых людей с глазами, в которых обреченность. От меня вы хрен дождетесь обреченности. Я буду бороться до конца. Сколько бы нам не осталось, давайте делать вид, что впереди еще вечность».

Все лето Отар проходил химиотерапию. В сентябре завершается третий курс, после которого предстоит решающая операция по удалению опухоли.

«Бездействие убьет меня быстрее, чем химиотерапия». Кушанашвили уговорил врачей разрешить съемки на ютубе

Главное дело Кушанашвили – ютуб-шоу «Каково?!», где Отар комментирует новости шоу-бизнеса. Каждый выпуск собирает по 400-500 тысяч просмотров. Во время болезни шоу оказалось на паузе.

«Лежать в больничной даже привилегированной больничной камере для человека моего темперамента – невыносимо , – рассказал Отар в интервью Юлии Бедеров – Я говорю главврачу: «Умоляю вас, позвольте мне раз в две недели снимать программу «Каково?!»

Первый после паузы эпизод выпустили 3 августа – всего через 44 дня после госпитализации. Он собрал 1,6 млн просмотров – второй показатель в истории канала.

Было заметно, что Отар плохо себя чувствует – он сказал, что похудел на 15 килограмм.

«Жизнь – бесценный дар и вы должны дорожить жизнью, – обратился Отар к зрителям. – Я в самом расцвете лет побывал на том свете. Там ##### (блин) ничего нет. Там есть только тьма и боль, которая разрывает вас на части. Я вернулся на съемки, потому что бездействие убьет меня быстрее, чем химиотерапия или неудачная решающая операция».

В этом же видео Отар обратил внимание на то, как в последнем выпуске до госпитализации у него был вздут живот.

Первый выпуск Отар посвятил красногорской больнице и центру онкологии им. Н.Н. Блохина, а также своим продюсерам – Антону Шестаку и Виктору Ладненко.

Несмотря на плохое самочувствие, в шоу Отар прежний – яркий и язвительный.

● Иронизировал над болезнью: «То как я сегодня одет, это не то, чтобы я погнался за Труссарди. Я не поклонник жанра из под пятницы суббота. Это неуклюжая попытка скрыть в 54 года калоприемник и порт. Это неуклюжая попытка смягчить визуальное впечатление обо мне».

● Смеялся над Ларисой Долиной – мошенники убедили продать пятикомнатную квартиру, а деньги перевести им: «Человек просто идиот ##### (блин)! С апреля по июль ##### (блин)! Как они общались: «Здравствуй, переведи еще 10 млн». Потом: «Переведи еще 10». Потом говорит: «Меня обманули». А что с тобой еще делать ##### (блин)? Кстати, какие-то деньги остались? Мне на лечение нужно. Дайте десятку, пожалуйста, у вас должны были заваляться ».

● Критиковал Артемия Лебедева после интервью Юрию Дудю (признан иноагентом): «Артемий, мать его, Лебедев – это визуализация самых пошлых представлений о том, каков бывает ходульный образ ######## (долбанафта). Ходит везде, чтобы самоутвердиться и показать чувство презрительного превосходства над другими. Он совершенно не умеет отвечать за свои слова».

«Мы снимали программу, я понимал, что сейчас грохнусь, – рассказывал Отар Юлии Бедеров. – Когда я закончил съемку, для меня это было, как будто я – Испания, победившая на чемпионате Европы!»

Как поддерживали Отара? Звонили Пугачева и Басков, Слуцкий и Березуцкий записали видео из Китая, Медиалига назвала турнир его именем

Когда Отар заболел, его поддержали друзья из шоу-бизнеса, футбола и медиафутбола.

Кушанашвили и его близкие не объявляли сборы на лечение, но по своей инициативе деньги прислали многие.

«Когда я позволяю себе резкие слова, я думаю, а чего одной из первых мне позвонила Алла Борисовна [Пугачева], с которой у меня был суд? Она предложила мне деньги. Вдруг Николай Басков и Валера Меладзе [предложили помощь]. Значит, не такой я кусок дерьма, каким себе кажусь ночами.

Вдруг появляется Макс Фадеев, никогда я не был его другом. Эмин Агаларов (певец Emin, сын владельца Crocus City Hall – Спортс’’) присылает мне ВВП Вьетнама на восемь лет вперед и говорит, что не допускает мысли, что я умру. Я не знаю большинство этих людей, с чего бы вдруг им так радеть за меня?».

ЦСКА, за который болеет Отар, прислал футболку с автографами всей команды.

Леонид Слуцкий и Василий Березуцкий записали видеообращение из Китая.

«Я вам обещал обещал дать ##### (побить), если попытаетесь слинять с химиотерапии и не будет бороться с ###### (дурацким) раком, – говорил Слуцкий. – Но я понимаю, что меня-то вы можете не бояться. Но если что, вам даст ##### (побьет) вот этот человек [показывает Березуцкого]».

Президенты «Родины Медиа» Дмитрий Тарасов и Текила приехали навестить Отара во время записи шоу. Кушанашвили потребовал оставить эпизод в передаче.

Медиалига назвала новый осенний турнир Кубок Надежды именем Отара.

«Хочу предложить назвать турнир Надежды именем человека, который с нами. Он яркий и преданный наш фанат, часть нашей лиги, ему сейчас тяжело, но он справится, я уверен. Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили!» – предложил президент Медилиги Николай Осипов. В шоу Any Given Monday Осипов уточнил, что у него были предложения о продаже нейминга, но он оставил имя Отара в названии.

Отар даже посетил турнир – несмотря на запрет врачей, приехал на игру «Рома» – «Кони» и символически ударил по мячу.

«Родина Медиа», в которой Отар работает медиадиректором, поддерживает его в каждом матче Кубка Медиалиги – команда фотографируется с большим постером с надписью «Отар, мы с тобой».

Кушанашвили даже планировал приехать на матч «Родины Медиа» с ФК «10», но почувствовал себя плохо. «К моему грандиозному сокрушению, из-за резко ухудшившегося самочувствия и во избежание эскалации вынужден отменить свое сегодняшнее участие в матче грандов. Я убежден, что выкарабкаюсь и буду блистать в качестве члена команды. Люблю! Победы!»

Кушанашвили – важный персонаж в медиафутболе. Получал премию открытию года, играл в Медиалиге

Кушанашвили в медиафутболе с 2023-го года – трудится медиадиректором в «Родине Медиа», одном из топ-клубов.

Отар быстро стал одним из самых ярких персонажей медиафутбола.

● В июле 2023-го разделся по пояс, празднуя в «Лужниках» чемпионство «Родины Медиа» в третьем сезоне Медиалиги.

● Весной 2024-го Кушанашвили прошел УМО (углубленное медицинское обследование) и дебютировал на позиции нападающего. Отар играл в шортах задом наперед: «Даже в этом проявилась моя долбанная незаурядность!»

● Приковывал внимание остроумными и язвительными высказываниями. Например, так Отар защищал медиафутбол:

«Какая Медиалига ущербная и убогая и какая РПЛ превеликая и сверхзначительная – это излюбленная, как я погляжу, тема для игроков РПЛ, Первой и даже Второй лиг, причем преимущественно тех, кого в моем кутаисском «Торпедо» держали бы в наиглухом запасе».

А так – называл себя персоной года в медиафутболе: «То, что я – Персона года в Медиалиге, это так же самоочевидно как то, что Брэд Питт лучше Данилы Козловского, Вуди Аллен лучше Константина Богомолова, а слова «быть живым – это и значит быть счастливым» – золотые слова, претендующие на истину».

По версии Media Football Awards-2023 Кушанашвили получил премию «Открытие года», а в номинации «Персона года» стал только вторым – но пообещал выиграть ее в 2024-м.

Получится?

Матч памяти легенды «Амкала» Финито. Медиафутбол собрал деньги для доноров костного мозга

Телеграм-канал Ильи Ковалева

Фото: Winline Медиалига; ПФК ЦСКА; телеграм-канал «Отарик Медиа »