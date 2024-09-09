Кушанашвили прошел 4-й сеанс химиотерапии и посетит матч «Родина Медиа» – ФК «10»
Отар Кушанашвили продолжает борьбу с онкологией
Медиадиректор «Родины Медиа» сообщил, что прошел четвертый сеанс химиотерапии.
Послезавтра Отар планирует прийти на матч Winline Кубка Медиалиги между «РМ» и ФК «10». Игра пройдет 11 сентября, начало – в 21:15 по московскому времени.
«Мне это нужно настолько же, насколько нужно людям. Я хочу, чтобы моя борьба с онкологией, которая проходит более-менее успешно, внушила людям надежду и напомнила: сдаваться никогда не надо! Опускать руки неприемлемо!» – заявил Кушанашвили.
В конце августа Отар посетил матчи Кубка Надежды, который назван его именем. На турнире выступают команды, не попавшие в Кубок Лиги.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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