Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. Операция длилась больше 10 часов

Отар Кушанашвили перенес многочасовую операцию по удалению опухоли.

Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника Операция длилась с семи утра.

Шоумена прооперировали после четырех процедур химиотерапии.

Летом Отар Кушанашвили попал в реанимацию, где позднее у него обнаружили рак кишечника.

Winline Медиалига назвала новый осенний турнир Кубок Надежды именем Отара.

Кушанашвили в медиафутболе с 2023 года – он является медиадиректором в «Родине Медиа».

Отар Кушанашвили борется с раком: удалили часть кишечника, пережил две клинические смерти