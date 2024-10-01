Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника. Операция длилась больше 10 часов
Отар Кушанашвили перенес многочасовую операцию по удалению опухоли.
Отару Кушанашвили удалили злокачественную опухоль из печени и кишечника Операция длилась с семи утра.
Шоумена прооперировали после четырех процедур химиотерапии.
Летом Отар Кушанашвили попал в реанимацию, где позднее у него обнаружили рак кишечника.
Winline Медиалига назвала новый осенний турнир Кубок Надежды именем Отара.
Кушанашвили в медиафутболе с 2023 года – он является медиадиректором в «Родине Медиа».
Отар Кушанашвили борется с раком: удалили часть кишечника, пережил две клинические смерти
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Mash
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