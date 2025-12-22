Фрол: «Я бы не хотел, чтобы мои дети вообще знали о том, кто такой Маврин. Мы помощники тренера в академии 2D. Почему все до нас #########?»

Фрол: я и Лога отлично справляемся в академии 2Drots даже без тренерской лицензии.

Хавбек 2Drots Максим Фролов ответил на критику игрока «Амкала» Василия Маврина в адрес академии 2D.

«Работа в академии 2Drots? Очень прикольно, кайфую. Все дети открытые, с кайфом приходят на тренировки, получают удовольствие от футбола. Я от этого заряжаюсь.

Маврин бы не отдал своего ребенка в академию 2D? Я бы не хотел, чтобы мои дети вообще знали о том, кто такой Вася Маврин. Мы помощники тренера. Почему все до нас #########? Мы помогаем главному тренеру.

Я и Лога отлично справляемся даже без лицензии. Плюс будем обучаться. Мы идеальные помощники, лучше не найдут. Дети кайфуют. Находим с ними идеальный контакт», – сказал Фрол в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.

2Drots открыли академию: стоит 25 тысяч в месяц, детям обещают съемки в роликах