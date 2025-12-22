  • Спортс
  • Герман о трансфере Гаучо: «Если он стоит миллионы, то вряд ли мы сможем его позволить в условиях сокращения. Когда приобретем ресурсы, то будем готовы поговорить»
0

Герман о трансфере Гаучо: «Если он стоит миллионы, то вряд ли мы сможем его позволить в условиях сокращения. Когда приобретем ресурсы, то будем готовы поговорить»

Герман: если Гаучо стоит миллионы, не сможем его позволить в условиях сокращения.

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался о возможном трансфере форварда 2Drots Гаучо в клуб.

– Гаучо забираем из 2Drots?

– Он клевый. Но тут вопрос в том, что у него действующий контракт. Если его трансфер стоит миллионы, то вряд ли мы это сможем себе позволить в условиях сокращения.

Ближе к сезону, когда мы приобретем ресурсы, приближенные к прошлому году, то, возможно, мы будем готовы поговорить за трансфер. Сейчас никакой конкретики нет, – сказал президент «Амкала».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Германа Эль Класико
