Дмитрий Кузнецов: «2Drots не обращались по поводу возвращения»
Экс-тренер 2Drots и «БроукБойз» Дмитрий Кузнецов высказался о своем возвращении в 2D.
«2Drots не обращались по поводу возвращения. Какого тренера им стоит пригласить? Тренер должен быть победителем, который что-то выигрывал в своей жизни и хочет побеждать снова. Неважно, в профессиональном футболе или в медийном.
Он должен подбирать команду под свою тактику и идеи. Должен быть дружный и сплоченный коллектив. Мое возвращение в 2D? Не ко мне вопрос», – заявил президент «Союза» в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
