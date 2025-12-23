Дмитрий Кузнецов: «2Drots не обращались по поводу возвращения»

Экс-тренер 2Drots и «БроукБойз » Дмитрий Кузнецов высказался о своем возвращении в 2D.

«2Drots не обращались по поводу возвращения. Какого тренера им стоит пригласить? Тренер должен быть победителем, который что-то выигрывал в своей жизни и хочет побеждать снова. Неважно, в профессиональном футболе или в медийном.

Он должен подбирать команду под свою тактику и идеи. Должен быть дружный и сплоченный коллектив. Мое возвращение в 2D? Не ко мне вопрос», – заявил президент «Союза» в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.