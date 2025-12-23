Каряка – кандидат на пост главного тренера «Динамо» Махачкала. Сейчас он возглавляет СКА Басты (Legalbet)
Главный тренер медиафутбольного СКА рэпера Басты Андрей Каряка может возглавить махачкалинское «Динамо», утверждает Legalbet.
Ранее Каряка входил в тренерский штаб «Амкара» при Гаджи Гаджиеве, который является президентом махачкалинского «Динамо» с момента возрождения клуба.
СКА под руководством Каряки выступает в WINLINE Медиалиге. В шестом сезоне МФЛ команда не вышла из группы, заняв четвертое место, а в Кубке Лиги-2025 СКА вылетел в 1/4 финала дивизиона претендентов, проиграв команде Дмитрия Егорова «БроукБойз» (0:1).
Перед зимней паузой в РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место, набрав 15 очков. После поражения от «Пари НН» (0:1) Хасанби Биджиев подал в отставку с поста тренера команды.
