Каряка – кандидат на пост главного тренера «Динамо» Махачкала. Сейчас он возглавляет СКА Басты (Legalbet)

Каряка – кандидат на пост главного тренера «Динамо» Махачкала.

Главный тренер медиафутбольного СКА рэпера Басты Андрей Каряка может возглавить махачкалинское «Динамо », утверждает Legalbet.

Ранее Каряка входил в тренерский штаб «Амкара » при Гаджи Гаджиеве , который является президентом махачкалинского «Динамо» с момента возрождения клуба.

СКА под руководством Каряки выступает в WINLINE Медиалиге . В шестом сезоне МФЛ команда не вышла из группы, заняв четвертое место, а в Кубке Лиги-2025 СКА вылетел в 1/4 финала дивизиона претендентов, проиграв команде Дмитрия Егорова «БроукБойз » (0:1).

Перед зимней паузой в РПЛ махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место, набрав 15 очков. После поражения от «Пари НН » (0:1) Хасанби Биджиев подал в отставку с поста тренера команды.