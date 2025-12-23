Герман Эль Класико: «Я скорее против введения ставок в Медиалиге, чем за»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался об идее введения ставок в WINLINE Медиалиге .

«Я скорее против введения ставок в Медиалиге, чем за. Есть история со ставками в FONBET Кубке России, что отдельно подогревает интерес к этому турниру. Мне кажется, что в рамках медиафутбола у нас достаточно обсуждаемых вещей.

Мне, как президенту команды, это не нужно. Возможно, зрителям моим же это было бы интересно. Мне не хотелось бы», – заявил президент «Амкала ».