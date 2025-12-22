Каппер Харьков: «Не уверен, что появление ставок может спасти медиафутбол. Только работа со спонсорами и охваты медиаклубов помогут»

Никита Харьков: не уверен, что появление ставок может спасти медиафутбол.

Автор телеграм-канала о беттинге «Букмекерские конторы и все, все, все» Никита Харьков высказался о возможном появлении ставок в WINLINE Медиалиге.

Ставки могут впервые появиться в Медиалиге в седьмом сезоне.

– Очевидно, что Медиалиге нужно вводить ставки на свои соревнования уже давно. Для этого нужно войти под эгиду РФС, тогда все будет легально. Получается, что лига будет получать какие-то отчисления от РФС. Я еще три года назад говорил, что не нужно бояться вводить возможность поставить на любые турниры медиафутбола.

Президент [Медиалиги] Николай Осипов приводил всего один контраргумент – появятся договорные матчи. Я не согласен. Никаких договорняков не будет, потому что слишком большое внимание к матчам Медиалиги. Сразу же найдут тех, кто сливал. Более того, букмекеры сделают низкие максимумы на эти игры, не будет никакого резона за три копейки играть на контору. То же самое и с прогрузами, которые букмекеры сразу увидят и сделают публичные заявления.

– Появление Медиалиги в линии букмекеров спасет медиафутбол?

– Я не уверен, что это может как-то спасти медиафутбол, который лишился огромных контрактов после введение новых налогов на беттинг в России. Деньги от РФС будет получать лига. Возможно, призовые поднимутся, но команд много. Возможно, будет больше регистраций от аудитории, но сложно сказать, как будет конвертироваться. Ведь призывать подписчиков ставить на свои матчи нельзя.

Все еще почему-то думают, что ставки могут кого-то спасти. Но посмотрите на подвал ФНЛ, потом лиги Золото и Серебро, а также ФНЛ-2Б. На всех них дают сделать ставки, но команды там открываются и закрываются каждый год. И никакие ставки на эти команды не спасают. Так что только работа со спонсорами и охваты медиаклубов могут спасти, – сказал Харьков.

В России для букмекерских компаний вводится два налога: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.

