  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Каппер Харьков: «Не уверен, что появление ставок может спасти медиафутбол. Только работа со спонсорами и охваты медиаклубов помогут»
0

Каппер Харьков: «Не уверен, что появление ставок может спасти медиафутбол. Только работа со спонсорами и охваты медиаклубов помогут»

Никита Харьков: не уверен, что появление ставок может спасти медиафутбол.

Автор телеграм-канала о беттинге «Букмекерские конторы и все, все, все» Никита Харьков высказался о возможном появлении ставок в WINLINE Медиалиге.

Ставки могут впервые появиться в Медиалиге в седьмом сезоне. 

– Очевидно, что Медиалиге нужно вводить ставки на свои соревнования уже давно. Для этого нужно войти под эгиду РФС, тогда все будет легально. Получается, что лига будет получать какие-то отчисления от РФС. Я еще три года назад говорил, что не нужно бояться вводить возможность поставить на любые турниры медиафутбола.

Президент [Медиалиги] Николай Осипов приводил всего один контраргумент – появятся договорные матчи. Я не согласен. Никаких договорняков не будет, потому что слишком большое внимание к матчам Медиалиги. Сразу же найдут тех, кто сливал. Более того, букмекеры сделают низкие максимумы на эти игры, не будет никакого резона за три копейки играть на контору. То же самое и с прогрузами, которые букмекеры сразу увидят и сделают публичные заявления.

– Появление Медиалиги в линии букмекеров спасет медиафутбол?

– Я не уверен, что это может как-то спасти медиафутбол, который лишился огромных контрактов после введение новых налогов на беттинг в России. Деньги от РФС будет получать лига. Возможно, призовые поднимутся, но команд много. Возможно, будет больше регистраций от аудитории, но сложно сказать, как будет конвертироваться. Ведь призывать подписчиков ставить на свои матчи нельзя.

Все еще почему-то думают, что ставки могут кого-то спасти. Но посмотрите на подвал ФНЛ, потом лиги Золото и Серебро, а также ФНЛ-2Б. На всех них дают сделать ставки, но команды там открываются и закрываются каждый год. И никакие ставки на эти команды не спасают. Так что только работа со спонсорами и охваты медиаклубов могут спасти, – сказал Харьков.

В России для букмекерских компаний вводится два налога: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.

Медиалигу убеждают разрешить ставки. Кто и зачем?

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Betonmobile
logoРФС
logoНиколай Осипов
logoВторая лига Б
logoWinline Медиалига
Ставки на футбол
logoПервая лига
logoВторая лига А
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Герман о трансфере Гаучо: «Если он стоит миллионы, то вряд ли мы сможем его позволить в условиях сокращения. Когда приобретем ресурсы, то будем готовы поговорить»
сегодня, 12:47
Мозгов о разговорах с судьями: «А когда, если не сейчас? Я, #####, всю жизнь молчал и работал»
сегодня, 10:44
Чугайнов о возвращении в 2Drots: «Впервые слышу об этом, со мной никто не связывался. Встретиться и о чем-то пообщаться – почему бы и нет»
сегодня, 08:35
Президент «Амкала» Герман: «Мы звали Аршавина сыграть в Кубке России, чтобы Смолов не перебил его достижение по голам»
вчера, 19:36
Более 40 млн рублей потратил «СиндЕкат» на маркетинг в 2025 году
вчера, 18:02
«Амкал» не сыграет на турнире в Казахстане в марте
вчера, 16:16
«Броуки» показали состав на 2026 год. В нем отсутствуют Соснин, Шерш, Карвальо
вчера, 15:23
Нечай: «Нравится, что в Кингс Лиге есть президентские пенальти. ##### выглядит, но все равно прикольно»
вчера, 13:15
Блатов об уходе из «Амкала»: «Разговора с Пановым не было. К Герману вопросов нет»
вчера, 12:30
Спортивный директор «СиндЕката» о трансфере Газдана: «Он стал нашим фронтменом, нашел свою нишу»
вчера, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
сегодня, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги обошелся в 15-20 млн рублей. Игра прошла в Сухуме
7 декабря, 19:15